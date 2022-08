A pesar de la baja del dólar blue y la fuerte suba de tasas, el Banco Central no pudo sumar reservas

Pese a la baja del dólar blue, que cerró la semana a $295, y la fuerte suba de tasas, el Banco Central (BCRA) no pudo aprovechar el viernes el “respiro” en la cotización de la divisa paralela y terminó la jornada bursátil con apenas US$1 millón de saldo comprador.

Las reservas del BCRA quedaron hoy al filo de los US$37.000 millones. Mientras que las netas rondarían los US$1000 millones, en medio de versiones que circulan en la “City porteña” de que la autoridad monetaria estaría echando mano de dólares depositados en cuentas bancarias para hacer frente a la demanda de energía y las compras de importadores.

En lo que va de agosto la entidad presidida por Miguel Pesce acumula ventas en el mercado interbancario por US$ 829 millones. Además enfrenta un año negativo en el mercado cambiario con ventas netas por US$ 208 millones. Esto en comparación con idéntico período del año pasado, cuando obtuvo un saldo neto a favor de US$ 7295 millones al 12 de agosto de 2021.

Las fuentes consultadas agregaron que la demanda derivada de pagos de importación de energía y combustible fue el viernes de aproximadamente US$50 millones.

Reservas al límite: el Gobierno le pidió liquidar US$1000 millones a las cerealeras

Por su parte, el Gobierno les pidió a las empresas de procesamiento y exportación de granos liquidar unos US$1000 millones durante la próxima semana para robustecer las reservas del Central en medio de la presión cambiaria.

Según trascendió de fuentes del sector, funcionarios nacionales les pidieron a representantes de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro Exportador de Cereales), grupo que representa más del 40% de las exportaciones argentinas, liquidar ese volumen de dólares. Todo en el mercado del mecanismo implementado esta semana, que pretende incentivar la venta de granos y derivados industriales para traer divisas a la Argentina.

Las cámaras sectoriales mostraron su predisposición para cooperar, pero no dijeron hasta qué punto cumplirán con la solicitud.

Los envíos de semillas oleaginosas y granos contabilizaron casi USS 33.000 millones durante 2021, pero este año las exportaciones de soja y derivados desde fines de marzo hasta junio han sido más lentas. Esto en medio de la alta inflación y las apuestas de que el Gobierno finalmente acelerará la devaluación, un incentivo para las ventas del agro.

Si bien los agricultores tardaron en vender su producción, las compañías empresas exportadoras también juegan un papel en la ecuación. Como consecuencia de los llamados contratos de precio diferido en la Argentina, más de un tercio aún no tienen precio.

Las empresas pueden mantener estos suministros en los puertos hasta que los agricultores fijen los precios, para evitar mantener una posición larga en pesos. No obstante, y para presionar a las compañías, el Gobierno dijo que podría retrasar las declaraciones de impuestos mensuales, lo que aumentaría sus costos.

En la reunión, los funcionarios también dijeron que el plan es que los billetes verdes ingresen a través de un nuevo mecanismo desarrollado por el Banco Central. El método propone que los exportadores de cultivos traigan dólares al país equivalentes a las exportaciones que esperan realizar en un futuro cercano, y los mantengan en una cuenta bancaria local, a cambio de una tasa de interés.