Ley de Alquileres A pesar de la oposición, el oficilismo avanzó con un proyecto de Ley de Alquileres que no modifica los puntos más cuestionados Durante la jornada de este miércoles, el oficialismo avanzó con una iniciativa que no altera dos de los puntos más cuestionados por la oposición. Sin embargo, el proyecto no tiene los votos para aprobarse en el recinto y la fecha de su tratamiento queda aún por definir.