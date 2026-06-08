Aguinaldo de junio: qué hacer si no se deposita en la fecha correspondiente

El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026 constituye una de las obligaciones laborales más relevantes para empleadores del sector público y privado. La normativa establece que el aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio, fecha límite fijada para los trabajadores registrados. Sin embargo, la legislación también contempla un mecanismo que otorga cierto margen operativo a las empresas antes de que se configure un incumplimiento formal.

Ese margen consiste en un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento original. En consecuencia, algunas compañías podrían acreditar el aguinaldo durante los primeros días de julio sin quedar automáticamente encuadradas en una infracción laboral. Este aspecto resulta central para comprender cuándo una demora constituye una situación administrativa transitoria y cuándo puede considerarse una mora por parte del empleador.

Mientras tanto, en el caso de los jubilados y pensionados de ANSES, el aguinaldo se deposita junto con los haberes mensuales entre el 8 y el 29 de junio, de acuerdo con el calendario oficial de pagos.

El primer paso: la consulta interna

Ante la falta de acreditación del aguinaldo en la fecha esperada, especialistas recomiendan evitar decisiones apresuradas y realizar inicialmente una consulta informal dentro de la propia organización.

El contacto con el área de Recursos Humanos o con la administración de la empresa suele ser el primer canal para verificar la situación. En numerosos casos, las demoras pueden estar relacionadas con cuestiones operativas, inconvenientes bancarios o problemas administrativos que terminan resolviéndose en pocos días.

Esta instancia previa permite esclarecer si se trata de una demora circunstancial o de un incumplimiento efectivo. Una vez transcurrido el plazo de gracia legal sin que el pago haya sido efectuado, el trabajador puede considerar que existe mora por parte del empleador.

La intimación formal al empleador

Cuando el aguinaldo continúa impago después de los plazos previstos, el siguiente escalón consiste en una intimación formal.

La herramienta habitual para este procedimiento es el telegrama laboral o la carta documento, mediante los cuales el trabajador exige formalmente el pago del SAC adeudado.

Uno de los aspectos más relevantes de este mecanismo es que el telegrama laboral es gratuito para el trabajador y puede gestionarse a través del Correo Argentino.

Especialistas laborales recomiendan que la redacción del texto se realice con el acompañamiento de un abogado laboralista o del sindicato correspondiente. El objetivo es evitar errores formales que puedan afectar la validez o la eficacia del reclamo posterior.

Qué debe hacer el trabajador ante la falta de pago

De acuerdo con las recomendaciones señaladas, el procedimiento sugerido incluye los siguientes pasos:

Consultar primero con Recursos Humanos o administración.

Esperar el plazo de gracia de cuatro días hábiles.

Enviar un telegrama laboral intimando el pago.

Guardar comprobantes y constancias del reclamo.

La conservación de documentación respaldatoria adquiere especial importancia, ya que puede resultar necesaria en instancias administrativas o judiciales posteriores.

La intervención del Ministerio de Trabajo

Si la empresa no regulariza la situación luego de recibir la intimación formal, el trabajador cuenta con la posibilidad de avanzar hacia una instancia administrativa superior.

En ese escenario, puede presentar una denuncia formal ante la Secretaría o Ministerio de Trabajo. La intervención del organismo abre un procedimiento destinado a verificar el eventual incumplimiento y procurar una solución.

Entre las facultades disponibles se encuentran:

La convocatoria a una audiencia de conciliación .

. La realización de inspecciones laborales .

. La verificación del incumplimiento en el pago del SAC.

Además, la normativa prevé que el empleador pueda recibir sanciones y multas por no cumplir con el pago del Sueldo Anual Complementario dentro de los plazos establecidos.

Cuando el conflicto llega a la Justicia

Si las instancias administrativas no logran resolver el conflicto, el trabajador puede recurrir a la vía judicial mediante la intervención de un abogado laboralista.

En esos casos, la Justicia puede ordenar el pago del aguinaldo adeudado y sumar otras consecuencias económicas derivadas del incumplimiento. Entre ellas se encuentran los intereses por mora y otras compensaciones que pudieran corresponder según cada situación.

La falta de pago del SAC también puede tener implicancias de mayor gravedad dentro de la relación laboral. Según se señala, el incumplimiento puede ser considerado una falta grave del empleador, circunstancia que incluso podría derivar en un reclamo por despido indirecto.

Un derecho con mecanismos de protección

El aguinaldo representa una obligación legal para los empleadores y un derecho para los trabajadores registrados. La existencia de plazos definidos, procedimientos de intimación, mecanismos administrativos y recursos judiciales conforma una estructura destinada a garantizar el cumplimiento del pago.

Desde la consulta inicial con la empresa hasta una eventual demanda judicial, el trabajador dispone de distintas herramientas para reclamar el cobro del Sueldo Anual Complementario cuando este no se acredita dentro de los plazos previstos. El conocimiento de cada una de estas etapas resulta fundamental para actuar de manera ordenada y respaldada ante una eventual demora o incumplimiento.