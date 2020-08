Alberto Fernández habló con Kristalina Georgieva e inició formalmente la negociación con el FMI

El presidente Alberto Fernández habló este miércoles con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, a días del cierre del canje de deuda soberana e inició formalmente las negociaciones con el organismo multilateral para reconvenir el crédito stand by por el cual el país recibió U$S45.000 millones entre junio de 2018 y mediados de 2019.

“Esta mañana tuve una extensa charla con la titular del FMI y conicidimos en que sin prisa, pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del Gobierno anterior y el Fondo”, dijo Fernández al inaugurar por videoconferencia una fábrica de lavarropas en Avellaneda.

Aseguró que confía en que se podrá llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario debido a las importantes coincidencias que existen con la directora del organismo. “Mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común: la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”, manifestó.

”Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden”, afirmó.

El Gobierno inició esta semana el tramo final del canje de la deuda y espera una adhesión alta tras el acuerdo alcanzado con la mayoría de los acreedores. Este viernes vencerá el plazo para que los bonistas extranjeros se sumen a la oferta presentada por la Argentina y así, el equipo del ministro de Economía Martín Guzmán podrá iniciar las negociaciones con el FMI. Además, para completar el proceso de reestructuración, el Gobierno ya formalizó también el canje de deuda emitida bajo ley local.

El ministro Guzmán compartió este miércoles a través de sus redes sociales una carta que, junto al Presidente del Banco Central Miguel Pesce, le enviaron al FMI tras dialogar con su titular por la mañana.

“Le hemos enviado al FMI esta carta que describe la compleja situación que enfrenta Argentina y la necesidad de mantenernos bajo criterios de sostenibilidad en este proceso”, indicó. “Un nuevo acuerdo que incluya una reprogramación de los vencimientos de deuda con el FMI es un paso necesario para resolver la crisis económica a la que se condujo al país en los últimos años y así poder poner y mantener a la Argentina de pie”, manifestó.

La semana pasada, la Argentina presentó la oferta final de canje para bonistas extranjeros ante la comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), que incluye la reestructuración de la deuda por U$S63.500 millones. Esta oferta incluyó, entre otras enmiendas, un cambio en las fechas de pago de capital e interés sobre los nuevos bonos y un bono contemplando los intereses corridos hasta la fecha del canje.

Si el canje resulta exitoso y logra alcanzar el porcentaje necesario para arrastrar al resto de los acreedores, los que deban ingresar forzadamente al canje no accederán a los beneficios de los intereses corridos ni podrán seleccionar los bonos elegibles.

Según este acuerdo, los acreedores del país que adhieran a la nueva oferta de canje tendrán acreditado en su cuentas la realización del canje el próximo 4 de septiembre.

El Gobierno mantiene en reserva el avance en las adhesiones, pero confía en que la activación de las cláusulas de acción colectiva obligue a los bonistas a ingresar al canje.

Una vez formalizadas las modificaciones de la oferta, dos grandes grupos de acreedores expresaron su apoyo. Así el Grupo Ad Hoc, de Tenedores de Bonos Argentinos, y el Grupo de Tenedores de Bonos del Canje (Exchange) confirmaron su adhesión a la oferta enmendada.

Entre los tres grupos que negociaron con Guzmán aseguran que tienen capacidad de bloqueo, es decir que reúnen mayor al 50%, pero el Grupo Ad Hoc licitará casi u$s 5000 millones en esa operación, por lo que queda en duda por cuánto comprometerán los otros dos consorcios para alcanzar ese porcentaje.