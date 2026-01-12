Inflación 2025: el IPC de diciembre confirmaría el cierre anual más bajo desde 2017

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre, un dato clave que permitirá cerrar el balance inflacionario de 2025. Según las proyecciones de analistas privados, el indicador mensual volvería a ubicarse por encima del 2% y llevaría la inflación anual a un nivel cercano al 31%, el más bajo desde 2017.

De confirmarse estas estimaciones, la inflación habría registrado una caída de más de 80 puntos porcentuales en comparación con 2024, año que finalizó con un alza acumulada del 117,8%. El dato marcaría así un quiebre significativo respecto de los registros de los últimos años y consolidaría un proceso de desaceleración sostenido a lo largo de 2025. El último antecedente de un nivel similar se remonta a diciembre de 2017, cuando la inflación anual fue del 24,8%.

En el plano mensual, el dato que el organismo estadístico publicará el martes 13 de enero representaría la continuidad de una dinámica que comenzó a observarse en septiembre, cuando la inflación volvió a ubicarse en valores superiores al 2%. Los analistas prevén que esta tendencia se mantenga en los próximos meses, aunque con variaciones según rubros.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones de consultoras privadas y entidades financieras, anticipó que la inflación de diciembre habría sido del 2,3% y que la variación interanual se mantendría por encima del 30% al cierre del año.

Como referencia previa, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre fue del 2,7%, el mismo valor registrado en septiembre. De este modo, la variación de precios en el distrito porteño durante todo 2025 alcanzó el 31,8%, en línea con las proyecciones nacionales.

Entre los informes privados, la consultora Equilibra estimó que la inflación mensual fue del 2,6%, con aumentos destacados en los rubros bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%), vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,3%) y transporte (3,2%). Según su relevamiento, la inflación interanual se ubicó en torno al 31%.

Por su parte, EcoGo Consultores calculó que la inflación en alimentos y bebidas alcanzó el 2,5% en diciembre. La consultora explicó que el incremento estuvo impulsado principalmente por el fuerte aumento en carnes, que registraron una suba del 7,3%, con un alza del 9,6% en la carne vacuna. En contraste, señalaron que las frutas tuvieron un incremento moderado del 1,8%, mientras que la caída en verduras (-7,9%) ayudó a compensar parcialmente el aumento del rubro.

La Fundación Libertad y Progreso, en tanto, estimó que la inflación de diciembre fue del 2,6%, lo que llevaría el acumulado anual a 31,1%. Desde la entidad destacaron una "desaceleración significativa del nivel general" y subrayaron que, en términos anuales, se observa la continuidad del proceso de moderación inflacionaria desarrollado a lo largo de todo el año.

Asimismo, remarcaron que, si bien se registraron subas heterogéneas entre distintos rubros, el aumento de precios no fue generalizado y varios componentes relevantes de la canasta crecieron por debajo del promedio, en línea con una mayor estabilidad macroeconómica y la política monetaria implementada.

Finalmente, el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual del 2,6%, lo que llevaría la inflación anual al 31,2%, "cerrando así el año con el menor nivel desde 2017". El informe destacó nuevamente el rol de la carne, que subió 8% en el mes y empujó al alza al rubro alimentos consumidos en el hogar, que se aceleró al 3% mensual, pese a la fuerte baja en verduras. También se observaron subas en bebidas, cercanas al 4%, y en bienes y servicios varios, con aumentos próximos al 5%, impulsados por cigarrillos y artículos de cuidado personal.