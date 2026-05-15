Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio tras el último dato de inflación

El último dato oficial de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estableció el porcentaje de aumento que recibirán en junio de 2026 los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril registró una suba mensual del 2,6%, porcentaje que se trasladará de manera directa a los haberes previsionales y sociales el próximo mes, conforme al mecanismo de movilidad dispuesto por el Decreto 274/2024.

El esquema vigente determina que las actualizaciones mensuales de jubilaciones, pensiones y asignaciones se calculen tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. El objetivo central del sistema es reducir la distancia histórica entre el incremento de precios y la evolución de los ingresos previsionales.

Con la actualización prevista para junio, el haber mínimo jubilatorio ascenderá a $403.320,39, mientras que quienes perciban el bono complementario alcanzarán ingresos totales de $475.142,62.

Cómo impactará el aumento en cada prestación

La actualización del 2,6% alcanzará a todas las prestaciones bajo la órbita de ANSES, incluyendo jubilaciones mínimas, pensiones, asignaciones y programas específicos.

Entre los nuevos valores informados para junio de 2026 figuran:

Jubilación mínima: $403.320,39

$403.320,39 Jubilación mínima con bono: $475.142,62

$475.142,62 PUAM: $322.655,23

$322.655,23 PUAM con bono: $394.478,23

$394.478,23 Pensiones no contributivas: $282.338,51

$282.338,51 Pensiones no contributivas con bono: $354.181,51

$354.181,51 Pensión Madre de 7 Hijos: $403.320,39

$403.320,39 Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $475.142,62

$475.142,62 AUH: $144.937,56

$144.937,56 AUH con Discapacidad: $471.904,34

La actualización se produce en un contexto marcado por una desaceleración de la inflación mensual. De acuerdo con los datos oficiales, abril representó la primera baja del IPC en diez meses, un dato que tendrá incidencia directa sobre la evolución futura de los haberes.

El nuevo esquema de movilidad previsional

El sistema de movilidad implementado mediante el Decreto 274/2024 modificó el mecanismo tradicional de actualización previsional y estableció un ajuste mensual atado exclusivamente a la inflación registrada dos meses antes.

De esta manera, desde junio de 2026, jubilados y pensionados continuarán percibiendo incrementos determinados por la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor. Según los datos difundidos por el Indec:

La inflación interanual alcanzó el 32,4% .

. El acumulado anual desde enero se ubicó en 12,3%.

Las cifras oficiales se mantienen dentro de los rangos proyectados por consultoras privadas y por el Banco Central de la República Argentina. El objetivo declarado del esquema consiste en disminuir el retraso entre los aumentos previsionales y el avance de los precios en la economía, una problemática que históricamente afectó el poder adquisitivo de jubilados y pensionados.

La desaceleración de la inflación y las proyecciones

El dato de abril también fue observado por analistas económicos y consultoras privadas debido a que marcó el primer descenso mensual del IPC en casi un año. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central anticipa incluso una nueva desaceleración inflacionaria para mayo. Según esas proyecciones, la inflación mensual podría ubicarse alrededor del 2,3%.

Por su parte, la consultora EcoGo ajustó esa previsión a un cálculo preliminar del 2,2%. Además, distintos relevamientos sectoriales correspondientes a la primera semana de mayo mostraron un comportamiento prácticamente estable en el rubro alimentos y bebidas, uno de los segmentos de mayor impacto sobre el consumo cotidiano.

Los informes privados señalaron:

EconViews: registró una deflación del 0,1%.

registró una deflación del 0,1%. LCG: no verificó aumentos de precios.

no verificó aumentos de precios. Analytica: detectó una suba leve del 0,3%.

Estos indicadores son observados con atención debido a su influencia directa sobre futuras actualizaciones previsionales bajo el esquema de movilidad mensual.

El cronograma de pagos que anunciará ANSES

Mientras se oficializan los nuevos montos, ANSES deberá anunciar en los próximos días el cronograma de pagos correspondiente a junio. Como ocurre habitualmente, el calendario se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Tradicionalmente:

Las jubilaciones y pensiones mínimas se acreditan durante la segunda semana de cada mes.

El resto de los beneficios se liquida en la tercera semana.

Actualmente, el organismo previsional se encuentra abonando los haberes correspondientes a abril, los cuales ya incorporan el ajuste calculado sobre la inflación de febrero.

El nuevo incremento del 2,6% volverá a modificar el piso de ingresos previsionales y sociales a partir de junio, en un contexto en el que la evolución de la inflación continúa siendo el principal factor que determina la actualización de los haberes administrados por ANSES.