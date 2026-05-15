Catamarca analizó tecnologías de extracción directa de litio y reinyección de salmueras

Catamarca participó de una serie de actividades técnicas e institucionales vinculadas al análisis de nuevas tecnologías aplicadas a la producción de litio, en el marco del programa "Gestión Regulatoria del Litio y Minerales Críticos", desarrollado junto al Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Las jornadas estuvieron orientadas al estudio de aspectos operacionales, ambientales y regulatorios relacionados con la extracción de litio en salmueras mediante tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE), así como también al intercambio de experiencias sobre monitoreo hídrico, análisis de datos y protección de ecosistemas salinos.

La participación catamarqueña se dio en un contexto de creciente interés por las tecnologías aplicadas a la producción de minerales estratégicos y por el fortalecimiento de herramientas técnicas vinculadas a una gestión considerada más eficiente y sostenible del recurso.

Jornadas técnicas sobre extracción directa de litio

Durante las actividades realizadas junto al Servicio Geológico de Estados Unidos, se abordaron distintos aspectos vinculados a la operación y al impacto ambiental de los procesos de extracción de litio en salmueras utilizando tecnologías DLE.

Según se informó, las reuniones técnicas incluyeron el análisis de:

Procesos operacionales asociados a la extracción directa de litio .

. Prácticas de monitoreo en campo .

. Análisis de datos vinculados a la gestión hídrica .

. Aspectos regulatorios y ambientales relacionados con la actividad .

. Procesos de reinyección de salmueras.

El intercambio técnico permitió avanzar en el estudio de experiencias desarrolladas en Estados Unidos y evaluar herramientas vinculadas a la optimización del uso del agua y la sostenibilidad de proyectos de litio en salares.

Visita técnica a una planta piloto en Utah

En el marco de estas jornadas, la delegación provincial realizó además una visita técnica a la planta piloto de extracción directa de litio de Waterleaf Resources, filial de Lilac Solutions, ubicada en el sector Brazo Norte del Gran Lago Salado, en cercanías de Salt Lake City, Utah.

El recorrido permitió conocer en terreno las condiciones operativas, tecnológicas y ambientales asociadas a este tipo de proyectos, así como también observar el funcionamiento de procesos vinculados a la extracción directa de litio y la gestión de salmueras.

La visita se enfocó especialmente en el análisis de:

Condiciones ambientales del área de operación .

. Tecnologías aplicadas a la extracción directa de litio .

. Mecanismos de gestión y monitoreo hídrico .

. Prácticas asociadas a la reinyección de salmueras .

. Experiencias vinculadas a la protección de ecosistemas salinos.

Estas actividades formaron parte del intercambio técnico impulsado entre autoridades provinciales, organismos estadounidenses y representantes vinculados al desarrollo de tecnologías aplicadas al litio.

Relación con el proyecto Kachi en Catamarca

La tecnología de extracción directa de litio abordada durante las jornadas tiene además relación con proyectos actualmente en evaluación dentro de la provincia. Según se indicó, esta metodología fue presentada ante el Ministerio de Minería en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Kachi, concesionado por Morena del Valle-Lake Resources, ubicado en el salar Carachi Pampa, en el departamento Antofagasta de la Sierra.

El proyecto se encuentra actualmente en proceso de evaluación, por lo que el intercambio técnico realizado en Estados Unidos adquiere relevancia en términos de análisis operativo, ambiental y regulatorio de este tipo de tecnologías aplicadas a la actividad minera.

La posibilidad de observar experiencias internacionales y modelos de implementación tecnológica aparece vinculada al estudio de herramientas que podrían ser consideradas dentro de los procesos de evaluación y seguimiento de proyectos en territorio catamarqueño.

Participación de autoridades provinciales

La Provincia estuvo representada en las actividades por la ministra de Minería, Teresita Regalado, y por el director del Servicio Jurídico del organismo, Raúl Colombo. Ambos participaron de los encuentros técnicos y de las instancias de intercambio con autoridades del Estado de Utah y del gobierno federal de Estados Unidos.

Uno de los principales objetivos planteados durante las actividades fue generar una instancia de retroalimentación institucional y técnica para analizar los aspectos vinculados a la aplicación de tecnologías DLE y a los procesos de reinyección de salmueras.

Gestión hídrica y protección de ecosistemas

Además de los aspectos operativos y tecnológicos, las jornadas pusieron el foco en cuestiones vinculadas a la sostenibilidad ambiental y la protección de ecosistemas salinos.

En ese marco, las actividades desarrolladas junto al Servicio Geológico de Estados Unidos apuntaron a fortalecer herramientas de análisis y evaluación en torno a la producción de minerales estratégicos y al impacto ambiental asociado a la explotación de litio en salares.

La participación catamarqueña en estas jornadas técnicas se inscribe así en un proceso de intercambio internacional orientado al estudio de tecnologías emergentes y mecanismos regulatorios vinculados a la actividad minera y a la gestión sostenible de recursos naturales.