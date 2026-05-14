ANSES Catamarca: ¿Cuál es la ayuda para este invierno que ya se puede pedir online?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó recientemente la continuidad del Programa Hogar, destinado a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural y dependen de garrafas para cocinar o calefaccionarse. La medida se mantiene activa junto a la Secretaría de Energía y apunta a familias de bajos ingresos, que durante los meses de frío suelen enfrentar un fuerte aumento en el consumo energético.

El Programa Hogar permite que el Estado subsidie parte del valor de las garrafas de 10 kilos, y en períodos de frío intenso puede ampliar la cobertura para aliviar el impacto económico en los hogares más vulnerables. Este apoyo es clave en regiones donde las bajas temperaturas aumentan considerablemente la demanda de calefacción y cocción a gas envasado.

Digitalización del beneficio: cómo funciona

Uno de los cambios más significativos del programa es la digitalización del subsidio. Hasta ahora, el beneficio se entregaba en efectivo antes de la compra; bajo el nuevo sistema, el descuento se aplica directamente al momento de adquirir la garrafa en comercios adheridos.

El mecanismo opera mediante billeteras virtuales y medios de pago electrónicos habilitados, lo que permite que el beneficiario acceda automáticamente a un precio diferencial. Esta modalidad garantiza que el dinero se utilice exclusivamente para la compra de gas envasado, evitando desvíos o usos incorrectos del subsidio.

Monto y cobertura del subsidio

El valor del beneficio varía según múltiples factores:

Época del año: durante el invierno la asistencia se refuerza por el mayor consumo.

durante el invierno la asistencia se refuerza por el mayor consumo. Región del país: zonas con bajas temperaturas reciben una cobertura superior.

zonas con bajas temperaturas reciben una cobertura superior. Cantidad de integrantes del grupo familiar: familias más numerosas pueden acceder a un subsidio mayor.

familias más numerosas pueden acceder a un subsidio mayor. Condiciones climáticas locales: áreas con frío intenso reciben apoyo adicional.

Durante gran parte del año, el subsidio cubre aproximadamente media garrafa mensual, mientras que en invierno puede alcanzar el valor total de una garrafa de 10 kilos en determinadas provincias. Este esquema flexible permite una respuesta proporcional al consumo energético real, priorizando la asistencia en las zonas más afectadas.

Destinatarios del Programa Hogar

El beneficio se dirige a hogares sin acceso a la red de gas natural y cuyos ingresos no superan los límites fijados por el Gobierno. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Familias de bajos ingresos

Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH)

Jubilados y pensionados

Beneficiarios de programas sociales

Hogares en zonas sin red de gas domiciliaria

Este enfoque permite focalizar la ayuda en los sectores más vulnerables y reducir la brecha energética durante el invierno, asegurando que la asistencia llegue a quienes más lo necesitan.

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en 2026

Todos los usuarios deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incluso quienes ya recibían el beneficio anterior. La inscripción es esencial para validar la situación económica y habitacional de cada familia.

Los requisitos principales son:

Estar inscripto en el ReSEF

No tener conexión a la red de gas natural

Contar con ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales

Utilizar garrafas como fuente principal de abastecimiento energético

La inscripción se realiza de manera online a través de plataformas oficiales de ANSES y subsidios energéticos. Para completar el trámite, se solicitan:

DNI

Número de CUIL

Datos del grupo familiar

Información del domicilio

Una vez aprobada la solicitud, el beneficio se activa automáticamente y el descuento se aplica en las compras habilitadas, garantizando un acceso ágil y directo al subsidio.