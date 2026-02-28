El consumo cayó en enero y hubo un desplome de ventas en todos los sectores

El escenario económico de 2026 ha comenzado con señales de profunda preocupación para el mercado interno. El consumo masivo, motor fundamental de la actividad económica, arrancó el año con números en rojo que reflejan la complejidad del momento actual. Según el último informe elaborado por la consultora Scentia, las ventas de productos de primera necesidad y consumo general se desplomaron un 7% durante enero en comparación con el mes de diciembre. Este dato no solo marca una pausa tras las festividades, sino que consolida un ciclo contractivo que ya se había manifestado a lo largo de 2025.

La crisis de ingresos y el recalentamiento de la inflación han vuelto a impactar de lleno en la economía de los hogares argentinos. Ante la pérdida sistemática de poder adquisitivo, las familias se han visto obligadas a reducir sus niveles de compra y a realizar ajustes severos en su gasto cotidiano. El dato más contundente del relevamiento es, precisamente, esta baja en el volumen de ventas, posicionando a enero de 2026 como uno de los peores inicios de año para el sector en los últimos tiempos. Para agravar el cuadro, la comparación interanual también arrojó un saldo negativo, con una disminución de las ventas del 1,1% respecto a enero del año anterior.

Radiografía del desplome de las ventas

La retracción observada por Scentia no fue un fenómeno aislado de un sector o región, sino que presentó un carácter generalizado en todo el país. El informe permite trazar una división técnica sobre cómo afectó la crisis a los distintos canales de comercialización:

Grandes cadenas de supermercados: Experimentaron una caída estrepitosa del 15,4% respecto a diciembre. En la medición contra enero de 2025, la baja fue del 3,3% .

Experimentaron una caída estrepitosa del respecto a diciembre. En la medición contra enero de 2025, la baja fue del . Autoservicios independientes: En los comercios de cercanía, el retroceso intermensual fue del 12,5% , mientras que la caída interanual alcanzó el 4,2% .

En los comercios de cercanía, el retroceso intermensual fue del , mientras que la caída interanual alcanzó el . Canal E-commerce: El segmento de ventas digitales, uno de los más observados por la gestión oficial, sufrió una contracción del 11% en comparación con diciembre de 2025.

Es fundamental destacar que esta disminución en la comparación mensual desestacionalizada indica que no se trata meramente de un efecto calendario posterior a las fiestas de diciembre. Por el contrario, los analistas advierten una tendencia estructural ligada a la crisis económica. Mientras que el AMBA logró amortiguar parcialmente la caída gracias a las estrategias comerciales y promociones de las grandes cadenas, el interior del país mostró descensos mucho más marcados.

Inflación alta y el impacto en el poder de compra

El informe vincula de manera directa este derrumbe del consumo con un contexto de inflación persistente y salarios que no logran recomponerse en términos reales. Si bien en términos nominales las ventas pueden mostrar incrementos debido al aumento de los precios, al medir las unidades efectivamente comercializadas, el retroceso es innegable. Esta dinámica ha transformado el comportamiento del consumidor, quien ahora prioriza de forma exclusiva los productos básicos y reduce drásticamente las compras en categorías consideradas no esenciales.

En ciertos rubros discrecionales, la caída interanual ha rozado el 10%. No obstante, lo más alarmante para la salud social es que incluso en segmentos tradicionalmente estables, como alimentos y artículos de higiene, se observaron bajas relevantes en el volumen de ventas. Esto refleja la profundidad del ajuste que están realizando los hogares para intentar equilibrar sus cuentas. Los autoservicios independientes son los más castigados en el largo plazo, acumulando en los últimos doce meses una contracción superior al 20%, mientras que en los supermercados la baja acumulada es más moderada, aunque igualmente significativa.

Perspectivas para un trimestre bajo alerta

El estudio de Scentia, respaldado por una muestra superior a 8.000 puntos de venta con metodología de scanning transaccional, arroja una señal de alerta máxima para el primer trimestre del año. Aunque enero suele ser un mes de desaceleración natural, una baja de esta magnitud es inusual y marca un arranque extremadamente débil para el comercio nacional.

La sostenibilidad del volumen de ventas depende hoy, de forma casi exclusiva, de la agresividad de las promociones, descuentos y opciones de financiación. Sin una recuperación clara del ingreso real y con una inflación que se mantiene en niveles elevados, el consumo podría continuar profundizando su caída en los meses venideros. El escenario se completa con una visión gubernamental que, lejos de planificar medidas de expansión del mercado interno, mantiene una dirección opuesta, lo que deja al consumo masivo en una situación de vulnerabilidad extrema ante la crisis de ingresos persistente.