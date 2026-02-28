Fin de una era: tras ocho décadas, cerró La Texto Fabril y denuncian despidos irregulares

La ciudad de Alta Gracia asiste al cierre de una de sus instituciones productivas más emblemáticas y cargadas de historia. Tras 80 años de trayectoria ininterrumpida en la región, la empresa La Texto Fabril comunicó formalmente el cese definitivo de sus actividades, poniendo punto final a una trayectoria industrial que se remonta a su fundación en 1946. Este cierre no solo representa la pérdida de un patrimonio manufacturero histórico para la provincia, sino que deja en una situación de absoluta vulnerabilidad a sus últimos 29 operarios de planta, quienes recibieron la noticia bajo condiciones que han desatado un profundo conflicto gremial y legal.

La notificación del cese de operaciones se produjo de una manera que los trabajadores califican como inesperada y dolorosa. Los telegramas de despido comenzaron a llegar el pasado miércoles, con la particularidad de que los empleados se encontraban en ese preciso momento atravesando su período de vacaciones ordinarias. La amargura de la noticia se vio agravada por la decisión de la patronal de abonar únicamente el 50% de las indemnizaciones correspondientes, una medida que ha puesto en estado de alerta a la Asociación Obrero Textil (AOT) y a familias que, en muchos casos, han dedicado más de tres décadas al sostenimiento de la firma.

Crónica de un deterioro productivo silencioso

Para quienes formaban parte del día a día en la fábrica, el desenlace definitivo fue el resultado de un proceso de degradación que se venía gestando en los últimos meses. Gustavo Godoy, un operario con 34 años de antigüedad en la empresa, relató que los problemas comenzaron a manifestarse a través de constantes reducciones horarias y la asignación de cada vez menos días de trabajo efectivo. Según su testimonio, el primer indicio de la crisis terminal fue la eliminación total de las horas extras y una caída drástica en los niveles de producción que vació de actividad los galpones.

A pesar de que los rumores sobre una posible venta de la compañía o una reducción drástica del personal circulaban con fuerza por los pasillos, los trabajadores sostienen que nunca obtuvieron una respuesta clara o una comunicación oficial por parte de la patronal. La incertidumbre llegó a su punto máximo al finalizar el año pasado; para enero, la empresa ni siquiera había otorgado el cronograma de descansos anuales, hasta que finalmente decidió que todo el personal saliera de vacaciones de forma simultánea. Esta decisión resultó inédita para la dinámica de La Texto Fabril, ya que históricamente los turnos se rotaban para evitar que la maquinaria se detuviera por completo.

El debate legal sobre el Artículo 247

El núcleo del conflicto actual se traslada ahora al plano jurídico y administrativo. En los despachos enviados a los trabajadores, la empresa fundamenta su decisión de recortar las indemnizaciones amparándose en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta normativa permite a los empleadores reducir a la mitad el pago por antigüedad siempre que se acredite una falta o disminución de trabajo no imputable a la firma, debidamente justificada por una crisis económica externa.

Sin embargo, esta maniobra legal ha sido impugnada tanto por los operarios como por sus representantes sindicales. La principal irregularidad señalada es que, para acogerse a este beneficio indemnizatorio, la empresa debería haber acreditado fehacientemente un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un paso administrativo que, según se denuncia, no ha sido cumplido de acuerdo a los términos de la ley. Además, el hecho de que la notificación se produjera durante el descanso vacacional de los empleados añade un elemento de controversia sobre la validez y la ética del procedimiento de desvinculación.

Denuncias de incumplimiento gremial y falta de palabra

Desde la Asociación Obrero Textil, la respuesta ha sido de un rechazo tajante hacia la estrategia empresarial. María Villalba, dirigente de la entidad gremial, denunció que la firma incumplió de manera flagrante las condiciones de los acuerdos previos. Si bien el sindicato era consciente de que la situación financiera de la textil era delicada desde hacía años, Villalba subrayó que la patronal no cumplió con su palabra respecto a los pasos a seguir para una salida ordenada que garantizara los derechos adquiridos de los 29 operarios.

El fin de La Texto Fabril marca el ocaso de una era para la industria de Alta Gracia, dejando un vacío que trasciende lo económico. Mientras los últimos trabajadores procesan el fin de un vínculo laboral de toda la vida, la disputa por el pago íntegro de las indemnizaciones promete trasladarse a los tribunales. Lo que comenzó como un proyecto de progreso en la posguerra de 1946 termina hoy en medio de una denuncia por irregularidades, cerrando las puertas de una fábrica que fue, durante ocho décadas, un símbolo del esfuerzo manufacturero local.