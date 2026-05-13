El Gobierno renovó más del 100% de los vencimientos y consiguió US$ 300 millones

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la primera licitación del mes, en la que buscaba renovar vencimientos por un total de $11,2 billones. La operación cerró con un rollover del 110%, luego de adjudicar $10,71 billones sobre un total de $14,4 billones ofrecidos.

Con esta maniobra, el Gobierno continúa con su política de absorción de pesos del mercado con el objetivo de reducir la presión inflacionaria, una línea de acción reforzada tras la solicitud directa del presidente Javier Milei luego de conocerse la inflación de marzo.

La mayor demanda se concentró en la LECAP con vencimiento en septiembre de este año, que captó $4,48 billones, representando el 40% del total adjudicado en la licitación. Según el equipo de Research de PUENTE, en este instrumento el Tesoro decidió pagar un premio por sobre el mercado secundario, mientras que en el resto de los instrumentos los precios de corte se mantuvieron cercanos a los operados durante la jornada.

Desempeño de los bonos en dólares

Los bonos en dólares también destacaron por su fuerte demanda, con ambas emisiones sobredemandadas. La Secretaría de Finanzas obtuvo US$300 millones, repartidos en US$150 millones para el AO27, a una tasa del 5,12%, y US$150 millones para el AO28, con una tasa del 8,55%.

Desde PUENTE calificaron esta sobreoferta como un signo positivo, ya que evidencia que el apetito por los instrumentos en dólares se mantiene. La próxima ronda, prevista para este jueves, permitirá adjudicar hasta US$200 millones adicionales, consolidando la estrategia del Tesoro de sumar dólares para afrontar los vencimientos de mitad de año, estimados en US$4.200 millones.

Tras el reciente pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), la cuenta del Tesoro en dólares se redujo, situándose en poco más de US$500 millones, según datos oficiales.

Detalle de los resultados por instrumento

Los resultados por tipo de instrumento muestran una amplia diversidad de plazos y tasas:

LETRA DEL TESORO NACIONAL capitalizable en pesos (S30S6 - reapertura) : vencimiento el 30 de septiembre de 2026, $4,48 billones , 2,09% TEM, 28,14% TIREA.

: vencimiento el 30 de septiembre de 2026, , 2,09% TEM, 28,14% TIREA. BONO DEL TESORO NACIONAL en pesos cero cupón con ajuste por CER (TZXY7 - reapertura) : vencimiento el 31 de mayo de 2027, $0,24 billones , 1,54% TIREA.

: vencimiento el 31 de mayo de 2027, , 1,54% TIREA. BONO DEL TESORO NACIONAL en pesos cero cupón con ajuste por CER (TZXS7 - reapertura) : vencimiento el 30 de septiembre de 2027, $0,72 billones , 5,04% TIREA.

: vencimiento el 30 de septiembre de 2027, , 5,04% TIREA. BONO DEL TESORO NACIONAL en pesos dual CER / TAMAR (nuevo) : vencimiento el 30 de junio de 2028, $2,24 billones , 4% TIREA CER.

: vencimiento el 30 de junio de 2028, , 4% TIREA CER. BONO DEL TESORO NACIONAL en pesos dual CER / TAMAR (TXMJ9 - reapertura) : vencimiento el 29 de junio de 2029, $2,45 billones , 6,19% TIREA CER.

: vencimiento el 29 de junio de 2029, , 6,19% TIREA CER. LETRA DEL TESORO NACIONAL vinculada al dólar cero cupón (D30S6 - reapertura) : vencimiento el 30 de septiembre de 2026, $0,58 billones , 5,11% TIREA.

: vencimiento el 30 de septiembre de 2026, , 5,11% TIREA. BONO DEL TESORO NACIONAL en dólares 6% (AO27 - reapertura) : vencimiento el 29 de octubre de 2027, US$150 millones , 5,12% TIREA (5,00% TNA).

: vencimiento el 29 de octubre de 2027, , 5,12% TIREA (5,00% TNA). BONO DEL TESORO NACIONAL en dólares estadounidenses 6% (AO28 - reapertura): vencimiento el 31 de octubre de 2028, US$150 millones, 8,55% TIREA (8,24% TNA).

Estos resultados reflejan no solo la capacidad de la Secretaría de Finanzas para renovar vencimientos, sino también su estrategia de equilibrio entre instrumentos en pesos y dólares, optimizando las tasas para incentivar la colocación en mercados primario y secundario.

Perspectivas y próximos pasos

Con la segunda ronda de licitación programada para este jueves, el Tesoro buscará sumar hasta US$200 millones adicionales, reforzando su posición en moneda extranjera de cara a los vencimientos de mitad de año por US$4.200 millones. La combinación de sobredemanda en bonos en dólares y la alta absorción de pesos mediante LECAP y bonos CER evidencia que la estrategia oficial apunta a controlar la liquidez, reducir la inflación y sostener la confianza en los instrumentos locales y extranjeros.

En este contexto, la primera licitación del mes marca un hito en rollover, asegurando la continuidad de la política económica impulsada por el Gobierno y reforzada por el presidente Javier Milei tras la reciente publicación de la inflación de marzo.