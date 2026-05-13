YPF confirmó un aumento en los combustibles y extendió el congelamiento por 45 días

La empresa YPF confirmó que aplicará un ajuste del 1% en el precio de los combustibles a partir del jueves 14 de mayo, tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. Esta decisión fue anunciada por Horacio Marín, CEO y presidente de la compañía, a través de sus redes sociales.

En paralelo, la petrolera extendió el congelamiento de los combustibles por 45 días más, mediante la continuidad del sistema de "buffer de precios", diseñado para evitar sobresaltos en el surtidor y mantener la estabilidad en los costos para los consumidores.

El "buffer de precios" y la cuenta compensadora

Marín explicó que el ajuste aplicado no trasladará a los consumidores el impacto del petróleo internacional, cuyo precio actual supera los US$100 por barril. Para lograrlo, YPF implementa el mecanismo de "buffer de precios", que incluye la creación de una cuenta compensadora.

Esta cuenta tiene como objetivo principal, una vez finalizado el conflicto en Medio Oriente, mantener constantes los precios de los combustibles mientras se recupera el ingreso diferido generado por no haber incorporado las variaciones del Brent durante este periodo.

De acuerdo con los datos proporcionados por la compañía, desde que inició la guerra, el precio de los combustibles ha subido más del 23%, y se estima que quedaría un incremento restante del 15% sobre los precios finales.

Estrategia de micropircing y segmentación de precios

Además del "buffer", YPF seguirá aplicando el sistema de "micropircing", una herramienta que permite maximizar la rentabilidad en función de la oferta y la demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas.

Este mecanismo busca adaptar los costos de los combustibles a contextos específicos, garantizando que la empresa pueda mantener rentabilidad sin trasladar incrementos abruptos a los consumidores. La estrategia apunta a equilibrar la estabilidad del mercado interno con la volatilidad del mercado internacional, sin afectar ni a los clientes ni a los accionistas.

Compromiso de YPF con consumidores y accionistas

Horacio Marín subrayó el compromiso de la compañía con la demanda y la transparencia, destacando que las decisiones adoptadas buscan:

Preservar la demanda en un contexto de libre mercado .

en un contexto de . Mantener rentabilidad sin generar perjuicios a los accionistas ni a los consumidores .

sin generar perjuicios a los ni a los . Aplicar mecanismos técnicos y financieros que absorban la volatilidad internacional.

El ejecutivo concluyó que estas acciones reflejan un compromiso honesto y moral con todos los actores del mercado, demostrando la intención de minimizar el impacto económico de las fluctuaciones del crudo internacional sobre los consumidores argentinos.