El INDEC difundirá este jueves la inflación de abril: ¿qué estiman las consultoras?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 14 de mayo a las 16 horas el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, en un contexto en el que distintas consultoras privadas coinciden en proyectar una desaceleración respecto al dato registrado en marzo.

La expectativa oficial y del mercado se concentra en confirmar si el cuarto mes del año logró quebrar la tendencia alcista que la inflación venía sosteniendo durante los últimos diez meses consecutivos. El último antecedente de una desaceleración mensual se había producido en mayo de 2025, cuando el índice registró un 1,5%.

La inflación de marzo había sido del 3,4%, según datos oficiales, y llevó el acumulado del primer trimestre de 2026 al 9,4%. A pesar de la desaceleración esperada para abril, el índice de precios continúa ubicándose en niveles elevados.

El impacto de marzo y los rubros que más aumentaron

El dato de marzo mostró una aceleración importante impulsada por distintos sectores de la economía, entre ellos Educación y Transporte. La división con mayor incremento fue Educación, que registró una suba del 12,1%. Aunque el comportamiento suele estar asociado a factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo, el aumento se ubicó muy por encima del promedio general del índice.

Detrás apareció Transporte, con un incremento del 4,1%, impulsado principalmente por:

El aumento de combustibles.

Las subas en el transporte público.

El encarecimiento de los pasajes aéreos.

En relación con los combustibles, el informe señaló que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente los precios acumularon un incremento del 23%. Ese escenario inflacionario dejó una base elevada para el comienzo del segundo trimestre del año y mantuvo las expectativas concentradas sobre la evolución de los precios en abril.

Las consultoras anticipan una desaceleración

Las proyecciones privadas coinciden en que el IPC de abril mostraría una moderación respecto del 3,4% de marzo, aunque con diferencias en la magnitud de la baja. El informe de EcoGo estimó una inflación mensual del 2,5%, lo que implicaría una desaceleración de 0,9 puntos porcentuales.

Según la consultora, entre los componentes que más presionaron sobre el índice aparecieron los productos estacionales, especialmente:

Frutas, con una variación del 4,9%.

Indumentaria, con una suba del 4%.

Por su parte, LCG indicó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue del 1,3%, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en el 1,7%. El economista Lorenzo Sigaut Gravigna, de Equilibria, también proyectó una inflación del 2,5% para abril.

Desde Libertad y Progreso calcularon un IPC del 2,4% y explicaron la desaceleración a partir de dos factores principales:

La finalización del efecto passthrough derivado de la devaluación preelectoral.

El pasaje del shock transitorio en combustibles provocado por la guerra en Medio Oriente.

En tanto, Orlando Ferreres proyectó una inflación mensual del 2,6% y una variación interanual del 30,7%.

El comportamiento de alimentos y combustibles

Uno de los focos principales de análisis continúa siendo la evolución de los alimentos, un componente clave dentro del índice general. Analytica registró durante la cuarta semana de abril "una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país".

La consultora señaló además que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el 1,3%. A partir de esos datos, proyectó una inflación general del 2,8% para abril. Además de los alimentos, distintos informes privados identificaron otros elementos que ayudaron a mantener la inflación en torno al 2,5%.

Entre ellos se destacó el comportamiento de los combustibles, en parte vinculado al compromiso asumido por las petroleras de evitar nuevos incrementos en los precios.

Las expectativas para los próximos meses

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) también proyectó una inflación mensual del 2,6% para abril y anticipó una desaceleración gradual en los meses siguientes. Las estimaciones del REM indican:

2,3% para mayo.

2,1% para junio.

2% para julio.

Además, el informe sostuvo que la inflación perforaría el umbral del 2% recién a partir de agosto, cuando se ubicaría en 1,8%. Para el cierre del año, las proyecciones del mercado continúan elevadas. El REM estimó una inflación anual del 30,5%, lo que implicó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.