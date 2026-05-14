La inflación de abril fue del 2,6% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, dio a conocer este jueves el dato de inflación correspondiente al mes de abril y confirmó una desaceleración en el ritmo de aumento de precios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,6% mensual, lo que representó una baja de 0,8 puntos porcentuales respecto de marzo.

Con este resultado, el indicador interrumpió una secuencia de diez meses consecutivos sin descender, en línea con las proyecciones que venían anticipando tanto el Gobierno nacional como distintas consultoras privadas. Además, el dato de abril se convirtió en el menor registro de inflación de los últimos cinco meses.

Sin embargo, el informe también dejó un dato relevante para el escenario económico del año: la inflación acumulada durante el primer cuatrimestre alcanzó el 12,3%, cifra que ya supera la previsión total contemplada por el Gobierno para todo 2026 dentro del Presupuesto nacional.

En términos interanuales, el IPC acumuló una variación de 32,4% en los últimos doce meses, reflejando que, pese a la desaceleración mensual, la dinámica inflacionaria continúa siendo uno de los principales ejes de preocupación económica.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

Una desaceleración que cortó una larga racha

El dato de abril representó un punto de inflexión en la evolución reciente del índice inflacionario. Durante los diez meses previos, la inflación no había logrado mostrar una baja mensual, lo que convertía a este indicador en uno de los más esperados tanto por el Gobierno como por el mercado.

La variación de 2,6% implicó una desaceleración respecto de marzo y permitió consolidar la primera caída estadística luego de una prolongada secuencia de incrementos sostenidos. En ese marco, el informe difundido por el INDEC confirmó varios aspectos centrales:

Inflación de abril: 2,6%.

2,6%. Inflación acumulada en 2026: 12,3%.

12,3%. Inflación interanual: 32,4%.

32,4%. Desaceleración respecto de marzo: 0,8 puntos porcentuales.

0,8 puntos porcentuales. Menor registro inflacionario de los últimos cinco meses.

El comportamiento del índice se convirtió rápidamente en uno de los principales temas de análisis económico y político, especialmente porque el Gobierno venía señalando la posibilidad de una desaceleración progresiva en los precios.

#DatoINDEC

Las canastas básicas alimentaria y total aumentaron 1,1% y 2,5% en abril de 2026 con relación a marzo, respectivamente. A nivel interanual, ambas registraron un alza de 32,4%

https://t.co/GHbZGiRImL pic.twitter.com/WOBKOjIIIY — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

Transporte y educación lideraron los aumentos

Pese a la desaceleración general del IPC, algunos rubros mostraron aumentos por encima del promedio mensual y se posicionaron entre los principales impulsores de la inflación de abril.

Según el relevamiento oficial, la división con mayor incremento fue "Transporte", que registró una suba de 4,4% durante el cuarto mes del año.

En segundo lugar apareció el rubro "Educación", con un aumento de 4,2%.

Estos sectores encabezaron las variaciones mensuales y terminaron impactando de manera significativa en el índice general.

El informe oficial destacó particularmente estos dos segmentos como los de mayor incidencia relativa dentro de la estructura del IPC de abril, en un contexto donde otros componentes mostraron una desaceleración respecto de meses anteriores.

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