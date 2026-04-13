ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 13 de abril

Quiénes reciben hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

13 Abril de 2026 00.53

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este lunes 13 de abril para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 3: lunes 13 de abril.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril.

Asignación Por Embarazo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
