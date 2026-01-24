ANSES: qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000 en enero

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de enero y prepara el aumento correspondiente a febrero, los jubilados y pensionados aguardan la acreditación de la Compensación Económica de $70.000. Sin embargo, el refuerzo no alcanza a todos los beneficiarios.

Según informó el organismo, el bono extraordinario no se paga a los jubilados que superan el tope de ingresos establecido. En enero, ese límite se fijó en $419.299,32, cifra que surge de sumar el haber mínimo de $349.299,32 más la Compensación Económica de $70.000.

De esta manera, quienes perciben un haber igual o superior a ese monto quedan automáticamente excluidos del refuerzo, independientemente de la terminación de su DNI.

Cómo funciona el tope de la Compensación Económica

El esquema de pago del refuerzo es escalonado. Los jubilados que cobran el haber mínimo reciben la Compensación completa de $70.000. En cambio, aquellos que perciben un ingreso superior acceden a un monto variable, ajustado para que el total mensual no supere el tope definido por ANSES.

Cuando el haber mensual alcanza o supera ese límite, la Compensación Económica deja de aplicarse y el beneficiario solo cobra su haber previsional actualizado.

Qué hacer si no se cobró la Compensación en enero

Desde ANSES aclararon que no es necesario realizar ningún trámite para cobrar el bono. El pago se liquida de manera automática según los datos del sistema previsional. Los jubilados que superan el tope solo perciben su haber mensual, sin el refuerzo adicional, y pueden consultar el detalle de su liquidación a través de los canales oficiales del organismo.

Cuándo se cobra la jubilación en enero

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6

Martes 20 de enero: DNI terminados en 7

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

Haberes mayores al mínimo

Viernes 23 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 26 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Martes 27 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 29 de enero: DNI terminados en 8 y 9