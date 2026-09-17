Hoy se conocen los datos del INDEC sobre crecimiento de la economía y tasa de desempleo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026, período comprendido entre abril y junio, tanto sobre el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) como sobre la situación del mercado de trabajo. El calendario oficial del organismo establece para el 17 de septiembre la publicación del informe de avance del nivel de actividad y del informe sobre tasas e indicadores socioeconómicos del mercado laboral.

Se trata de dos indicadores macroeconómicos que permiten observar, desde diferentes perspectivas, el comportamiento de la economía argentina. Por un lado, el PIB refleja la evolución del nivel de actividad. Por otro, los datos del mercado laboral permiten conocer cómo se comportaron la ocupación y la desocupación, además de ofrecer un detalle sobre las características de quienes tienen trabajo.

El último dato disponible del PIB corresponde al primer trimestre de 2026. Según el informe publicado por el INDEC, la estimación preliminar mostró un incremento del 2,3% interanual, mientras que el PIB desestacionalizado registró una mejora del 0,7% respecto del cuarto trimestre de 2025. La tendencia ciclo también presentó una variación positiva del 0,7%.

En paralelo, el último registro del mercado de trabajo había ubicado la tasa de desocupación en 7,8%, con una tasa de actividad del 48,6% y una tasa de empleo del 44,8%.

El antecedente del PIB

El informe correspondiente al primer trimestre mostró que la evolución de la actividad no fue uniforme entre los distintos componentes de la economía. Por el lado de la demanda, las exportaciones fueron el segmento que registró el mayor aumento, con una variación del 9,8% interanual. Detrás de ese comportamiento se ubicó el consumo privado, que avanzó un 2,7%, impulsado en buena parte por el aumento de los bienes importados, entre ellos los bienes de consumo final y los automóviles.

Del lado de la oferta, en cambio, se observaron comportamientos diferenciados entre las ramas de actividad. La industria manufacturera registró una caída del 1,7%, mientras que la administración pública cayó 1,4%. Ambos sectores fueron los de mayor retroceso y, en conjunto, restaron 0,3 puntos porcentuales al PIB.

El nuevo informe permitirá conocer si durante el período abril-junio esa dinámica se mantuvo, se modificó o mostró nuevos comportamientos en los distintos componentes de la actividad.

El mercado laboral y una desocupación del 7,8%

El segundo indicador que concentra la atención es el correspondiente al mercado de trabajo. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación fue del 7,8%. En ese mismo período, la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, mientras que la tasa de empleo se ubicó en 44,8%.

La información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permitió desagregar esas cifras y mostrar la composición de la población considerada en la medición.

Sobre un total de 30,1 millones de personas, equivalentes al 63,4% de la población de referencia, el 51,4% correspondió a la población inactiva. Se trata de 15,5 millones de personas que no tienen trabajo o que no lo buscan activamente.

En tanto, el 48,6%, equivalente a 14,6 millones de personas, conformó la Población Económicamente Activa (PEA). Dentro de este grupo se encuentran quienes tienen al menos una ocupación y quienes, aun sin tenerla, buscan trabajo de manera activa y están disponibles para trabajar.

13,5 millones de personas con al menos una ocupación

Dentro de la estructura del mercado laboral, la tasa de empleo alcanzó el 44,8%, equivalente a 13,5 millones de personas.

La definición utilizada contempla a quienes tienen al menos una ocupación, incluso cuando esa actividad laboral comprende como mínimo una hora de trabajo.

El dato permite observar otra dimensión del mercado laboral: no solamente cuántas personas están desocupadas, sino también cómo se distribuyen las personas que efectivamente tienen una ocupación.

En el caso de los ocupados, el 71,8% eran asalariados, lo que representaba aproximadamente 9,7 millones de personas. A su vez, dentro de ese universo de trabajadores asalariados, el 62,1% contaba con descuento jubilatorio, mientras que el 37,9% no tenía ese descuento.

El detalle del mercado laboral del primer trimestre queda conformado de la siguiente manera:

Población total considerada: 30,1 millones de personas.

30,1 millones de personas. Población inactiva: 51,4%, equivalente a 15,5 millones.

51,4%, equivalente a 15,5 millones. Población Económicamente Activa: 48,6%, equivalente a 14,6 millones.

48,6%, equivalente a 14,6 millones. Tasa de empleo: 44,8%.

44,8%. Personas ocupadas: 13,5 millones.

13,5 millones. Tasa de desocupación: 7,8%.

7,8%. Personas desocupadas: 1,1 millones, según el detalle proporcionado.

1,1 millones, según el detalle proporcionado. Asalariados: 71,8%, equivalentes a 9,7 millones.

71,8%, equivalentes a 9,7 millones. Asalariados con descuento jubilatorio: 62,1%.

62,1%. Asalariados sin descuento jubilatorio: 37,9%.

El peso de los trabajadores no asalariados

La composición del empleo también mostró una participación significativa de los trabajadores no asalariados. Del total de personas ocupadas, el 28,2%, equivalente a 3,8 millones de personas, correspondía a trabajadores no asalariados.

Dentro de ese universo, el 85,5% trabajaba por cuenta propia, mientras que el 13% tenía patrón y el 1,1% se desempeñaba como trabajador familiar sin remuneración.

El desglose permite observar que el mercado laboral no está compuesto únicamente por trabajadores asalariados, sino también por diferentes modalidades de ocupación que forman parte de la estructura relevada por la EPH.