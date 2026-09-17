Marcatón: ya son 50 las farmacias adheridas al programa en Catamarca

El Programa Marcatón alcanzó esta semana un nuevo número dentro de su proceso de incorporación de comercios en Catamarca: ya son 50 los establecimientos del rubro de farmacias y comercios que expenden medicamentos y productos de perfumería que forman parte de la iniciativa.

El crecimiento se produjo a partir de las 16 nuevas altas registradas durante los últimos días, establecimientos que quedaron habilitados para comenzar a operar a partir del 21 de septiembre. Según la información proporcionada, las nuevas incorporaciones cumplieron con los requisitos establecidos para la adhesión al programa y, posteriormente, recibieron el alta correspondiente por parte del banco para completar su registro.

De esta manera, el listado de establecimientos que integran el rubro alcanzó el medio centenar, incorporando comercios tanto del departamento Capital como de distintos puntos del interior provincial.

Presencia del Marcatón en el interior provincial

Uno de los datos que se desprende de la composición del listado es la presencia que el programa tiene fuera de la Capital. Del total de 50 comercios incorporados al rubro, 22 corresponden al interior de Catamarca.

Las adhesiones se distribuyen entre diferentes departamentos, con una concentración particular en Andalgalá y Belén, que registran seis establecimientos cada uno.

El detalle de los comercios incorporados en el interior provincial es el siguiente:

Andalgalá: 6 comercios.

6 comercios. Belén: 6 comercios.

6 comercios. Santa María: 5 comercios.

5 comercios. Valle Viejo: 3 comercios.

3 comercios. Recreo: 1 comercio.

1 comercio. Fray Mamerto Esquiú: 1 comercio.

1 comercio. Departamento Capital: las restantes incorporaciones.

Esta distribución representa una parte significativa del total alcanzado por el programa y muestra que las adhesiones no se concentran exclusivamente en la ciudad Capital, sino que incluyen establecimientos ubicados en distintos puntos de la provincia.

Dónde consultar el listado completo

La información oficial sobre los comercios que forman parte del programa se encuentra disponible en el portal de Catamarca Gobierno. El listado completo puede consultarse ingresando al portal oficial y seleccionando la sección correspondiente al Programa Marcatón, para luego acceder al rubro específico de comercios que expenden medicamentos y productos de perfumería.

Portal de Catamarca Gobierno

El procedimiento indicado para acceder al listado es:

Ingresar al portal de Catamarca Gobierno .

. Seleccionar Programa Marcatón .

. Ingresar al rubro correspondiente .

. Consultar el listado completo de comercios incorporados.

Descuento del 20% y reintegros de hasta $80.000

La operatoria del Marcatón Medicamentos contempla un descuento del 20%, con un tope de reintegro que podrá alcanzar hasta $80.000 por compra. El esquema previsto establece los siguientes beneficios:

• Descuento del 20% para la compra de medicamentos.

• Tope de reintegro de hasta $80.000 por compra.

• Aplicación del beneficio en las farmacias adheridas al programa.

• Posibilidad de acceder al descuento de manera independiente de los beneficios que correspondan a través de las respectivas obras sociales.

Este último punto representa una de las características centrales de la operatoria informada, ya que el beneficio del programa será aplicable más allá de los descuentos que pudieran corresponder a los afiliados por medio de sus respectivas coberturas de obras sociales.

De esta manera, el programa contempla un mecanismo destinado a acompañar a los consumidores en el momento de realizar la compra de medicamentos, a través de los establecimientos que decidan adherirse a la propuesta.