ANSES pagará en febrero un refuerzo que ronda los $600.000 y beneficia a familias de Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de pagos para febrero de 2026 y definió un refuerzo económico extraordinario que puede alcanzar los $599.295 para un grupo determinado de beneficiarios, incluidos titulares residentes en Catamarca.

El ingreso no corresponde a un bono único tradicional, sino a la suma de distintas prestaciones sociales que se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para diciembre de 2025. En ese marco, el organismo aplicará un ajuste general del 2,8% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Dentro de este esquema, algunos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) acceden además a complementos adicionales, lo que eleva de manera significativa el ingreso total durante el mes.

Quiénes integran el grupo que puede cobrar hasta $600.000

El monto está dirigido a titulares que perciben de forma simultánea los siguientes cuatro programas administrados por ANSES:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Tarjeta Alimentar para familias con un hijo

Complemento Leche

Programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo)

La combinación de estos beneficios alcanza en febrero los $599.295. El componente principal es la asignación por hijo con discapacidad, seguida por los refuerzos alimentarios y los programas de asistencia nutricional y reinserción laboral.

Desde el organismo aclararon que no todos los beneficiarios reúnen los requisitos para acceder de manera simultánea a las cuatro prestaciones.

Cómo se cobra el refuerzo extraordinario de ANSES

El pago no requiere inscripción previa, siempre que el titular ya se encuentre incorporado a los programas mencionados y tenga los datos personales y familiares actualizados en la base de ANSES.

La validación se realiza mediante el cruce de información interna del organismo. En el caso de la AUH, es fundamental cumplir con los requisitos habituales, como la acreditación de escolaridad y controles de salud, que habilitan el cobro completo.

Para el programa Volver al Trabajo, se exige mantener la condición de beneficiario activo y cumplir con las instancias de capacitación o contraprestación vigentes.

Calendario de pagos de febrero 2026

ANSES informó que los pagos se realizarán según la terminación del DNI:

DNI 0: lunes 9 de febrero

DNI 1: martes 10 de febrero

DNI 2: miércoles 11 de febrero

DNI 3: jueves 12 de febrero

DNI 4: viernes 13 de febrero

DNI 5: martes 18 de febrero

DNI 6: miércoles 19 de febrero

DNI 7: jueves 20 de febrero

DNI 8: lunes 23 de febrero

DNI 9: martes 24 de febrero

Los montos se acreditarán de forma automática en las cuentas bancarias o tarjetas de débito asociadas a cada prestación.