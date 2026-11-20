La Argentina mantiene los precios del gasoil más elevados entre los países de la región incluidos en una comparación internacional, mientras que la nafta presenta una posición diferente y ubica al país en la mitad de la tabla. Así lo indica un informe elaborado por la consultora Economía y Energía, que relevó los valores de los distintos combustibles comercializados en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y México.

De acuerdo con los datos correspondientes a comienzos de noviembre, el precio del gasoil en el mercado argentino alcanzó los US$ 1,59 por litro, una cifra que colocó al país en el primer puesto del relevamiento. El valor supera al registrado en los otros cinco mercados considerados y refleja una diferencia respecto de las referencias regionales utilizadas para establecer la comparación.

Detrás de la Argentina aparece Uruguay, donde el litro de gasoil se ubicó en US$ 1,55. En el siguiente escalón se encuentran Paraguay y Chile, ambos con un precio de US$ 1,51 por litro. Más abajo quedaron México, con US$ 1,44, y Brasil, que presentó el valor más bajo del grupo analizado, con US$ 1,33.

El ordenamiento permite observar que la diferencia entre el precio argentino y el brasileño alcanza los 26 centavos de dólar por litro, mientras que frente a Uruguay, el segundo país con el valor más elevado, la distancia es de cuatro centavos.

El detalle del relevamiento para el gasoil quedó conformado de la siguiente manera:

Argentina: US$ 1,59 por litro.

Uruguay: US$ 1,55 por litro.

Paraguay: US$ 1,51 por litro.

Chile: US$ 1,51 por litro.

México: US$ 1,44 por litro.

Brasil: US$ 1,33 por litro.

De esta manera, el mercado argentino se posicionó por encima de todos los países incluidos en el estudio en materia de precios del combustible diésel.

La nafta presenta un escenario diferente

La comparación regional muestra un panorama distinto cuando se analizan los valores de la nafta. En este segmento, la Argentina no ocupa el primer lugar, sino que se ubica a mitad de tabla, con un precio de US$ 1,43 por litro.

El valor argentino resulta inferior al de Uruguay, Chile y México, pero se encuentra por encima de los precios registrados en Brasil y Paraguay. Esta diferencia entre ambos combustibles constituye uno de los principales aspectos del informe, ya que muestra que la posición del país en el ranking regional cambia según el producto considerado.

Uruguay encabeza la comparación de la nafta, con un precio de US$ 2,24 por litro, una cifra considerablemente superior a la registrada en los demás mercados relevados. En segundo lugar aparece Chile, con US$ 1,55, seguido por México, donde el litro se comercializó a US$ 1,52.

La Argentina ocupa el cuarto puesto, con US$ 1,43, mientras que Brasil registra US$ 1,25 y Paraguay presenta el precio más bajo de los seis países, con US$ 1,21 por litro.

El ranking de la nafta quedó establecido de la siguiente manera:

Uruguay: US$ 2,24 por litro.

Chile: US$ 1,55 por litro.

México: US$ 1,52 por litro.

Argentina: US$ 1,43 por litro.

Brasil: US$ 1,25 por litro.

Paraguay: US$ 1,21 por litro.

La comparación permite identificar una diferencia de 12 centavos de dólar entre el precio argentino y el chileno, mientras que la distancia con Paraguay, el mercado más económico del relevamiento, asciende a 22 centavos.

Las subas acumuladas durante los últimos doce meses

El informe también incorporó la evolución de los precios de los combustibles correspondientes a los grados 2 y 3, identificados comercialmente como súper y premium. Dentro de ese análisis, uno de los datos centrales es el incremento acumulado durante los últimos doce meses.

Según los valores relevados, el gasoil registró una suba cercana al 43% en ese período, mientras que la nafta aumentó un 34,1%. Las cifras muestran una evolución diferente entre ambos combustibles, con un incremento más pronunciado en el caso del gasoil.

Estos porcentajes permiten dimensionar el comportamiento de los precios en el mercado argentino durante el último año y se incorporan a una comparación regional en la que el país presenta posiciones diferentes para cada producto.

En particular, el gasoil no solamente acumuló un aumento superior al de la nafta, sino que también alcanzó el precio más elevado entre los seis países considerados por Economía y Energía. En el caso de la nafta, en cambio, el valor argentino quedó por debajo de tres de las referencias regionales y por encima de otras dos.

La política de amortiguación de precios que mantiene YPF

La dinámica de los combustibles se desarrolla en medio de la política de congelamiento de precios implementada por YPF desde comienzos de abril, una medida vinculada con la escalada del conflicto en Medio Oriente y el incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo.

El mecanismo, denominado también buffer de precios, funciona como un amortiguador frente a las variaciones del mercado internacional. Su objetivo, de acuerdo con el esquema aplicado por la petrolera estatal, consiste en evitar que los aumentos del crudo se trasladen íntegramente a los precios que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

En ese contexto, YPF absorbe la mayor parte de las subas del petróleo, evitando trasladarlas de manera directa al precio final de los combustibles. La política busca contener el impacto de las fluctuaciones internacionales sobre los valores internos y constituye el marco en el que se desarrolló la comparación regional difundida por la consultora.

La primera implementación del mecanismo se produjo en abril y tuvo una duración inicial de 45 días, en medio de la escalada del precio internacional del petróleo. Una vez finalizado ese período, YPF aplicó un aumento del 1% en los combustibles y decidió extender el plazo del amortiguador de precios por otros 45 días.

De esta manera, la estrategia tuvo una primera etapa de congelamiento y posteriormente una actualización limitada, acompañada por la continuidad del esquema de contención de los incrementos internacionales.

El petróleo cotiza por debajo de los US$ 100

El comportamiento reciente de los precios internacionales del crudo también forma parte del escenario en el que se desarrolla la política de YPF. Actualmente, en un contexto que parece mostrar una tregua en los ataques entre Estados Unidos e Irán, el petróleo cotiza por debajo de los US$ 100 por barril.

Entre las referencias internacionales mencionadas se encuentra el West Texas Intermediate (WTI), cuyo precio promedio se ubica en US$ 82,9 por barril. Por su parte, el Brent se mantiene en US$ 92,31 por barril.

Ambas cotizaciones se encuentran por debajo de los 100 dólares y constituyen los valores de referencia consignados en el informe para describir el escenario internacional del mercado petrolero.

La evolución de estos indicadores se vincula con el contexto en el que YPF sostiene su mecanismo de amortiguación de precios, iniciado frente a la escalada del conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo.