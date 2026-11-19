El JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, anunció el jueves que "terceros que prestan servicios" al gigante bancario "fueron el objetivo de un ciberataque".

"Según nuestra investigación hasta el momento, creemos que los atacantes accedieron a ciertos datos de marketing en poder de esos proveedores, que pueden incluir algunos nombres de clientes y direcciones de correo electrónico", continuaba el comunicado de JP Morgan, reportó ABC News.

Según el comunicado, "nuestros servicios no se verán afectados".

JPMorgan Chase no reveló cuándo ocurrió el ciberataque ni mencionó los nombres de las empresas terceras que fueron atacadas.

"Cuando sea apropiado, nos pondremos en contacto directamente con los clientes afectados y les ofreceremos asistencia, incluyendo un servicio gratuito de monitoreo de crédito", dijo la entidad bancaria en su comunicado.

JPMorgan Chase anunció el lunes que experimentó problemas técnicos que provocaron retrasos en línea en varios de los principales bancos estadounidenses y atribuyó la interrupción a un "fallo de software".

La compañía afirmó el jueves que no encontró "ninguna relación con las interrupciones del servicio que algunos clientes experimentaron a principios de esta semana" en relación con la filtración de datos del proveedor externo.

Mastercard también informó el jueves que uno de sus proveedores externos fue víctima de un ataque informático. A su vez, Visa declaró a principios de esta semana que estaba al tanto de que uno de sus proveedores externos había sufrido una filtración de datos.

"Están relacionados con un incidente que involucra a un proveedor de servicios externo en la región de Asia Pacífico", declaró Visa en su comunicado. "Los sistemas de Visa no se vieron afectados ni involucrados. Ningún dato de pago, como los números de tarjeta, resultó comprometido".

"Recientemente fuimos informados de un incidente en un proveedor externo que resultó en la exposición de una cantidad limitada de direcciones de correo electrónico (información no relacionada con pagos) de un pequeño subconjunto de titulares de tarjetas inscritos en un programa de beneficios específico", dijo Mastercard en su comunicado del jueves, citado por ABC News.

"La red de pagos de Mastercard y la capacidad de los usuarios para utilizar sus tarjetas no se han visto afectadas", añadió Mastercard. "Por el momento, la situación se ha controlado y nuestros equipos están colaborando con el proveedor para brindar el apoyo necesario a los tarjetahabientes afectados".

Recientemente se han producido varias interrupciones tecnológicas en todo el país que afectaron a los viajes aéreos, el correo electrónico y las reservas de hotel, e incluso ralentizaron las comunicaciones internas clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional.

Altos funcionarios de la administración Trump continuaron insistiendo esta semana en que no hay pruebas de que esos cortes de servicio fueran el resultado de ciberataques.