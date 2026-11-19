Los mercados financieros volvieron a reflejar señales de cautela frente a los activos argentinos. Durante la jornada de este jueves 19 de noviembre, el riesgo país superó nuevamente los 900 puntos básicos y alcanzó los 910 puntos, en una suba que profundizó la presión sobre los instrumentos de deuda nacionales.

El indicador elaborado por JP Morgan, utilizado para medir la confianza de los inversores sobre la deuda de un país, avanzó 62 puntos en lo que va de la jornada. Ese movimiento representó un incremento diario del 6,6% y llevó la variación acumulada en lo que va del año al 58,3%.

La nueva escalada del índice vuelve a colocar en primer plano el costo de financiamiento que enfrenta la Argentina en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El nivel alcanzado expresa una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores y se produce en una jornada marcada también por el retroceso de las acciones de compañías argentinas que operan en Wall Street.

El comportamiento de los distintos indicadores mostró una tendencia negativa para los activos locales. Mientras el riesgo país avanzaba, los títulos de empresas argentinas registraban pérdidas significativas y el dólar oficial alcanzaba un nuevo máximo nominal en el Banco Nación.

Las acciones argentinas en Wall Street

El desempeño de las compañías argentinas que cotizan en los mercados internacionales también profundizó la tendencia negativa. En Wall Street, los títulos de distintas empresas mostraron retrocesos que superaron el 5%, en un contexto de presión sobre los activos domésticos.

Entre las principales bajas de la jornada se destacaron:

Banco Supervielle: retrocedió un 5,7%.

Globant: registró una caída del 5,4%.

BBVA: perdió un 4,1%.

YPF: también presentó una baja del 4,1%.

Los descensos reflejaron la debilidad que atravesaron los papeles argentinos durante la rueda y acompañaron el deterioro observado en el indicador de riesgo país.

La combinación de estos movimientos volvió a poner el foco sobre la evolución de la economía argentina y la percepción que tienen los inversores acerca de sus activos financieros. La presión no se limitó a un único segmento del mercado, sino que alcanzó tanto a los títulos de deuda como a las acciones de empresas nacionales que operan en el exterior.

El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo en el Nación

En el mercado cambiario, el dólar oficial también mostró una tendencia alcista. La cotización minorista del Banco Nación subió $5 y cerró a $1.585, estableciendo un nuevo máximo.

Al mismo tiempo, los dólares financieros continuaron ubicándose por encima de la cotización oficial. El dólar MEP se vendió a $1.637, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.741.

Las cotizaciones registradas durante la jornada fueron las siguientes:

Dólar oficial minorista, Banco Nación: $1.585.

Dólar MEP: $1.637.

Dólar contado con liquidación (CCL): $1.741.

La evolución de estas cotizaciones se produjo después de que se ampliara la diferencia entre el dólar oficial y los tipos de cambio financieros. Esa distancia había alcanzado los niveles más elevados del año, de acuerdo con lo señalado en la información publicada sobre el comportamiento del mercado cambiario.

La brecha entre ambas referencias volvió a concentrar la atención de los operadores, especialmente por el avance de las cotizaciones financieras frente al tipo de cambio oficial.

El contado con liquidación y la ampliación de la brecha cambiaria

Dentro de los movimientos del mercado cambiario, el contado con liquidación (CCL) mostró una suba particularmente relevante. Esta modalidad constituye la versión externa del tipo de cambio financiero y es utilizada fundamentalmente por empresas que no pueden acceder al mercado oficial.

Su cotización de $1.741 amplió la distancia respecto del dólar oficial, que cerró a $1.585 en el Banco Nación. El dólar MEP, por su parte, se ubicó en $1.637, también por encima de la referencia minorista.

El comportamiento de los tipos de cambio financieros se inscribió en una tendencia que ya había sido advertida durante la jornada anterior, cuando la distancia entre las cotizaciones oficiales y financieras había llegado a los máximos del año.

De esta manera, la evolución del CCL volvió a ocupar un lugar central dentro del escenario cambiario, tanto por su nivel de cotización como por su utilización por parte de empresas que necesitan operar fuera del mercado oficial.