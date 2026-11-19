La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) presentó el Nodo de Información Provincial, una herramienta destinada a facilitar el acceso de la población a la información fiscal de los gobiernos provinciales y permitir un mayor conocimiento sobre el manejo de las cuentas públicas.

La iniciativa incorpora un relevamiento de la información que las distintas jurisdicciones publican en sus páginas web oficiales y establece una clasificación de acuerdo con el grado de cumplimiento de los requisitos de transparencia fiscal.

En esta primera presentación, uno de los ejes centrales fue la elaboración de un ranking de transparencia de información fiscal, construido a partir del análisis de los datos disponibles en los sitios oficiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El trabajo permite identificar diferencias entre las jurisdicciones en cuanto a la publicación de información presupuestaria y fiscal, considerando tanto la presentación de los datos exigidos como el cumplimiento de los plazos establecidos.

La clasificación se organizó en cuatro grupos, diferenciados según los puntajes obtenidos y el nivel de cumplimiento alcanzado por cada gobierno provincial. De esta manera, el informe estableció categorías que van desde el cumplimiento estricto hasta el bajo cumplimiento.

ASAP destacó la importancia de fortalecer la transparencia estatal

Durante la presentación del Nodo de Información Provincial, el presidente de ASAP, Guido Rangugni, explicó los objetivos que persigue la iniciativa y su vinculación con el funcionamiento de los Estados.

"Con el Nodo buscamos promover la eficacia, eficiencia y transparencia de los Estados ante una reconfiguración de su rol", destacó Rangugni.

La herramienta busca ofrecer a la ciudadanía información accesible sobre las cuentas públicas provinciales, mediante la sistematización de los datos que cada jurisdicción pone a disposición en sus respectivos portales oficiales.

En ese sentido, el ranking constituye el primer eje de trabajo presentado y permite observar cómo se distribuyen las provincias y CABA de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones de publicación de información fiscal.

El relevamiento tomó como referencia la información disponible al 30 de septiembre de 2026, fecha que establece el marco temporal de la evaluación y permite comparar la situación de las distintas jurisdicciones.

Seis provincias alcanzaron los 100 puntos y lideraron el ranking

El nivel más elevado de transparencia quedó representado por el Grupo I, denominado de cumplimiento estricto. Esta categoría reunió a seis provincias que alcanzaron la puntuación máxima de 100 puntos por haber presentado toda la información requerida por la ley dentro de los plazos establecidos.

Las jurisdicciones que integraron este primer grupo fueron:

Córdoba: 100 puntos.

Corrientes: 100 puntos.

Entre Ríos: 100 puntos.

Formosa: 100 puntos.

Neuquén: 100 puntos.

Santa Fe: 100 puntos.

La totalidad de estas provincias cumplió con los requisitos considerados en el relevamiento, tanto en lo referido a la presentación de la información exigida como en los tiempos previstos legalmente.

El resultado ubicó a estas seis jurisdicciones en la posición más alta de la clasificación, al alcanzar el máximo puntaje posible y demostrar un cumplimiento estricto de las obligaciones de transparencia fiscal evaluadas por ASAP.

CABA, Jujuy, Salta y otras cinco jurisdicciones integraron el Grupo II

Por debajo de las provincias que alcanzaron los 100 puntos se ubicó el Grupo II, correspondiente al cumplimiento alto. Esta categoría reunió a jurisdicciones cuyos puntajes se encontraron dentro de un rango de entre 90 y 80 puntos.

El grupo estuvo integrado por ocho jurisdicciones:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Jujuy.

Salta.

San Juan.

Tierra del Fuego.

Chaco.

Tucumán.

Mendoza.

Según los resultados del relevamiento, todas las jurisdicciones de este grupo, con excepción de Mendoza, publicaron la información requerida dentro del plazo establecido, aunque presentaron una excepción vinculada con los datos correspondientes a la Planta de Personal.

Este aspecto aparece como un elemento diferenciador dentro de la evaluación, ya que la publicación de la información fiscal no se limita únicamente a la presentación del presupuesto, sino que contempla otros requisitos establecidos para garantizar el acceso a los datos de la administración pública.

La situación de Mendoza fue la excepción señalada dentro de este conjunto, mientras que las restantes jurisdicciones cumplieron con la publicación de la información requerida en los plazos previstos, salvo la correspondiente a la Planta de Personal.

Catamarca quedó en el Grupo III

Uno de los datos destacados del informe para la provincia de Catamarca es su ubicación en el Grupo III, identificado como de cumplimiento intermedio. Esta categoría comprendió a las jurisdicciones que obtuvieron puntajes de entre 75 y 65 puntos y estuvo integrada por tres provincias:

Buenos Aires.

Catamarca.

Misiones.

De acuerdo con la evaluación de ASAP, estas jurisdicciones brindaron información completa correspondiente al Presupuesto 2026, aunque registraron un cumplimiento parcial respecto de los restantes requisitos considerados en el relevamiento.

La ubicación de Catamarca dentro de este grupo establece una diferencia respecto de las provincias que alcanzaron los niveles de cumplimiento estricto y alto.

En particular, el informe reconoce que la provincia presentó la información completa del Presupuesto 2026, pero señala que ese cumplimiento no se extendió de manera integral a los demás componentes exigidos para alcanzar una puntuación superior.

El resultado permite identificar dos aspectos de la evaluación: por un lado, la disponibilidad de información presupuestaria completa y, por otro, el cumplimiento parcial de los restantes requerimientos de transparencia fiscal.

De esta manera, Catamarca quedó comprendida en una categoría intermedia, compartiendo posición con Buenos Aires y Misiones, dentro de un esquema que diferencia los niveles de publicación y cumplimiento de las obligaciones informativas de los gobiernos provinciales.

Cinco provincias quedaron en el nivel de bajo cumplimiento

En el extremo inferior de la clasificación se ubicó el Grupo IV, correspondiente al bajo cumplimiento, integrado por cinco jurisdicciones que obtuvieron puntajes de entre 60 y 15 puntos.

Las provincias incluidas en esta categoría fueron:

Santa Cruz.

La Rioja.

Chubut.

Río Negro.

Santiago del Estero.

Dentro de este grupo, el relevamiento identificó una situación particular respecto de la publicación del Presupuesto 2026. Todas las provincias mencionadas, con excepción de La Rioja, cumplieron con la publicación de ese instrumento presupuestario.

La Rioja constituyó, por lo tanto, la excepción dentro de esta categoría en relación con ese requisito específico.

Los puntajes obtenidos reflejaron niveles de cumplimiento inferiores a los registrados por las jurisdicciones ubicadas en los otros tres grupos, aunque el informe también permitió distinguir diferencias entre las provincias que integraron esta categoría.