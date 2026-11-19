La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que las prepagas deberán pedirle autorización al Gobierno nacional antes de implementar un aumento en las cuotas de sus servicios.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, disposición que invalida la desregulación absoluta de las cuotas de la medicina prepaga que venía rigiendo luego de la asución de Javier Milei.

En su resolución, los magistrados consideraron que "no basta con invocar una emergencia genérica" y señalaron que el Gobierno no demostró en los argumentos del decreto una necesidad ni urgencia concreta para eliminar el control del Estado sobre las tarifas de salud.

Por lo tanto, al dejarse sin efecto la desregulación de esos dos artículos, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) vuelve a tener la potestad legal de revisar, fiscalizar y autorizar de manera previa las variaciones tarifarias que piden las empresas de medicina prepaga.

En su diposición, el máximo tribunal revocó el tramo de la sentencia que había dictado la Cámara Federal de La Plata , mediante el cual establecía que los aumentos pasarían a estar sujetos de manera automática al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el fallo, la Corte ordenó que el control se lleve a cabo bajo los mecanismos de revisión legalmente establecidos, que son: evaluación de estructura de costos y cálculo actuarial.

Aclaró que la inconstitucionalidad recae solo sobre los artículos 267 y 269, "sin emitir opinión ni juzgar la validez del resto del DNU 70/2023".

El fallo fue dictado en la causa iniciada por "Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo ley 16.986".

En el texto se precisa que "María del Carmen Bobbio interpuso una acción de amparo contra Swiss Medical S.A. a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023".

Detalla que el "'Plan SM02', cuya cuota sufrió un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, pues su valor se elevó de $ 136.161,21 a $301.218,02" y agrega "que de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento de la cuota para el mes de enero de 2024 habría sido del 6,26%".

En consecuencia, "solicitó que se dejasen sin efecto los aumentos de cuota aplicados por Swiss Medical S.A. luego del dictado del DNU 70/2023".