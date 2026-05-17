AUH de mayo 2026: cuánto cobra cada familia tras el descuento que aplica Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026 luego del aumento por movilidad del 3,38%. Sin embargo, muchas familias verán acreditado un monto menor debido a la retención del 20% que el organismo continúa aplicando mensualmente sobre la prestación.

El incremento impacta tanto en la AUH general como en la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. Además, las familias que viven en zonas consideradas desfavorables reciben un adicional especial, aunque no todos los beneficiarios acceden automáticamente a ese plus regional.

Cuánto se cobra por AUH en mayo de 2026

Con la actualización oficializada por Anses, el monto total de la AUH pasó a ser de $141.286 por hijo. A pesar de esa suba, la mayoría de los titulares no recibe el total debido al descuento del 20% que retiene el organismo previsional.

De esta manera, el importe retenido asciende a $28.257,20, por lo que el pago mensual efectivo queda en $113.028,80 por cada hijo. Ese porcentaje retenido se recupera posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, trámite que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total actualizado llegó a $460.045. Luego de descontarse $92.009 correspondientes a la retención, el dinero depositado mensualmente es de $368.036.

Qué familias pueden cobrar el 100% de la AUH

Algunas familias quedan exceptuadas de la retención mensual y reciben el monto completo de la asignación. Esto ocurre únicamente en determinados casos vinculados a niños de hasta 4 años inclusive.

La acreditación total se da cuando el Ministerio de Salud valida automáticamente los controles sanitarios y el esquema de vacunación a través de un cruce de información entre organismos estatales. En esos casos, no se aplica el descuento del 20%.

Esta medida busca simplificar trámites para las familias y garantizar que los controles médicos obligatorios estén actualizados sin necesidad de presentar documentación adicional todos los meses.

Algunas familias pueden cobrar el total de la AUH sin descuentos mensuales.

El adicional para beneficiarios que viven en Zona 1

Los titulares de AUH que residen en regiones alcanzadas por el régimen de Zona 1 perciben un monto diferencial por zona desfavorable. El beneficio alcanza a provincias del sur del país y a algunas localidades específicas.

Entre las zonas incluidas se encuentran La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y el partido bonaerense de Patagones. En esos lugares, la AUH subió a $183.673 en mayo.

Tras la retención del 20%, el pago directo para esos beneficiarios queda en $146.938,40 por hijo. En paralelo, la AUH con discapacidad en Zona 1 alcanzó los $598.059 totales, aunque el monto depositado efectivamente es de $478.447,20 luego del descuento correspondiente.

Quiénes no cobran el plus por zona desfavorable

El adicional por Zona 1 no se acredita en todos los casos. Según las condiciones vigentes, el beneficio solamente se liquida cuando el cobro de la AUH se realiza a través de una cuenta bancaria tradicional.

Por ese motivo, las personas que perciben la asignación mediante billeteras virtuales quedan excluidas del plus regional, incluso si viven en una provincia alcanzada por el beneficio diferencial.