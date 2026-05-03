Aumentan las Asignaciones Familiares en mayo: cuánto pagará la Anses

Las Asignaciones Familiares de Anses vuelven a actualizarse en mayo con un nuevo incremento que impacta en todos los rangos del sistema. El ajuste responde al esquema de movilidad mensual basado en la inflación, un mecanismo que modifica los valores mes a mes en función de la evolución de los precios.

Este sistema de actualización se consolidó como una referencia central en la determinación de los ingresos que perciben millones de beneficiarios, dado que ajusta de manera periódica los montos en base a indicadores oficiales. En este caso, el aumento correspondiente a mayo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, lo que define el porcentaje final aplicado sobre las prestaciones.

En abril, los montos ya habían tenido una suba del 2,90%, según la cartilla oficial del organismo. Sobre esa base, ahora se incorpora el nuevo incremento del 3,4%, lo que genera una nueva recomposición en los valores que se abonan a partir de mayo.

Impacto directo en los principales beneficios

El aumento tiene un efecto concreto en las asignaciones más representativas del sistema, especialmente en aquellas destinadas a los sectores con menores ingresos dentro del esquema SUAF.

Con la actualización, la Asignación Familiar por Hijo del primer rango registra un incremento que la lleva de $68.341 a $70.664. En paralelo, la Asignación por Hijo con Discapacidad también se ajusta, pasando de $222.511 a $230.076.

Estos valores corresponden al tramo más bajo de ingresos, donde se percibe el 100% del beneficio, y constituyen una referencia clave para entender el alcance del incremento en términos concretos.

Montos actualizados de Anses para mayo

Los nuevos valores establecidos para mayo quedan definidos de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $70.664

$70.664 Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $230.076

Es importante señalar que estos montos representan el 100% del beneficio y que pueden variar en función del ingreso del grupo familiar, de acuerdo con las escalas establecidas dentro del sistema.

Cómo se calculan los nuevos valores

El cálculo de los montos actualizados se realiza tomando como base los valores vigentes en abril y aplicando el incremento del 3,4%. Este procedimiento se replica de manera sistemática todos los meses, siguiendo el índice de inflación informado por el INDEC.

Se trata de un mecanismo automático que permite ajustar las prestaciones sin necesidad de intervenciones adicionales por parte de los beneficiarios. En este sentido, el aumento se incorpora directamente en los pagos correspondientes a mayo.

Un esquema automático

Uno de los aspectos centrales de esta actualización es que no requiere la realización de trámites adicionales por parte de los beneficiarios. El ajuste se aplica de manera automática en las liquidaciones mensuales, garantizando que los nuevos valores impacten de forma directa en los ingresos percibidos.

Este esquema forma parte del mecanismo definido por el Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales en función de la inflación. De este modo, las asignaciones familiares mantienen una dinámica de actualización constante, alineada con las variaciones del contexto económico.