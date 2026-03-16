Aumentos en la tarifa eléctrica: el impacto en Catamarca es por la quita de subsidios nacionales

Mientras se aguarda la definición del aumento del VAD en la provincia, se sabe que los incrementos en las facturas de electricidad que comenzarán a reflejarse en los hogares de Catamarca y que estos, según lo dicho por la distribuidora local, guarda relación con la reducción de subsidios y en el aumento del precio mayorista de la energía dispuesto por el Gobierno nacional.

Según se advirtió, gran parte del costo de la energía eléctrica no es determinado por la provincia, sino que responde al funcionamiento del sistema mayorista de energía, cuya administración se encuentra a cargo de CAMMESA.

Dentro de ese esquema, el precio de generación de la electricidad y los costos asociados al transporte de la energía se fijan a nivel nacional, mientras que la distribución local —el servicio que permite que la electricidad llegue a los hogares— representa solo una porción menor del monto total que pagan los usuarios en la factura.

En ese contexto, los cambios en la política energética nacional impactan de forma directa en el valor final del servicio eléctrico que reciben los consumidores en la provincia.

La reducción de subsidios y el nuevo esquema de consumo

Uno de los factores centrales que explican las subas es la modificación en el esquema de subsidios aplicado por el Estado nacional. Desde marzo, el sistema prevé que el subsidio estatal solo se aplique a los primeros 150 kilovatios hora (kWh) de consumo de cada usuario.

Este cambio implica que:

Los primeros 150 kWh continúan subsidiados por el Estado nacional.

El resto del consumo debe abonarse a tarifa plena.

La tarifa plena, a diferencia del consumo subsidiado, está dolarizada y se determina en el mercado mayorista de energía.

De esta manera, a medida que el consumo supera el nivel subsidiado, los usuarios comienzan a pagar el costo real de la energía, lo que genera un incremento significativo en el valor final de la factura eléctrica.

Impacto estimado en las facturas de los hogares

En este escenario, se estima que el impacto de los cambios en la política energética nacional podría generar aumentos de hasta un 60% en las facturas eléctricas en algunas zonas de la provincia.

El efecto no será uniforme en todo el territorio, ya que el monto final dependerá del nivel de consumo de cada usuario y de las características climáticas de cada región. Las subas podrían sentirse con mayor intensidad en aquellas áreas donde la energía eléctrica se utiliza de manera más intensiva a lo largo del año, tanto para refrigeración durante el verano como para calefacción en los meses más fríos.

Entre los departamentos donde el impacto podría percibirse con mayor fuerza se mencionan: Belén, Tinogasta, Pomán, Santa María y Fiambalá.

En estas regiones del interior provincial, las condiciones climáticas hacen que el consumo eléctrico sea un componente central en la vida cotidiana de los hogares, lo que amplifica el efecto de los cambios tarifarios.

El peso de la distribución local en la factura eléctrica

Frente a las inquietudes generadas por las subas, también se explicó cómo se compone el costo total de la tarifa eléctrica que pagan los usuarios. En la factura intervienen distintos componentes vinculados al sistema energético nacional y al servicio local de distribución.

Dentro de ese esquema, el Valor Agregado de Distribución (VAD) —que corresponde al servicio que presta EC SAPEM en la provincia— tiene una incidencia limitada en la boleta final.

Según se detalló, la distribución representa una proporción menor del monto total del servicio. En términos ilustrativos:

De cada diez pesos que paga un usuario, solo dos corresponden a la distribución local.

Los ocho pesos restantes están vinculados al costo mayorista de la energía, el transporte y los impuestos.

Esto significa que la mayor parte del valor de la factura depende de variables definidas a nivel nacional, particularmente del precio mayorista de la energía.

El sistema eléctrico provincial y su funcionamiento

En la provincia, la empresa EC SAPEM es la responsable de mantener operativo el sistema eléctrico en todo el territorio. Actualmente, el sistema provincial cuenta con más de 5.500 kilómetros de redes eléctricas, lo que permite garantizar la prestación del servicio en las distintas localidades. Además, se destacó que la empresa no mantiene deudas con CAMMESA, el organismo encargado de administrar el mercado mayorista de energía.

Otro aspecto señalado es que EC SAPEM no recibe subsidios operativos para su funcionamiento, lo que implica que el servicio de distribución se sostiene con los recursos propios del sistema.

La importancia de comprender cómo se compone la tarifa

En medio de las subas que comenzarán a reflejarse en las facturas de electricidad, se remarcó la necesidad de explicar a los usuarios cómo se compone la tarifa eléctrica y qué factores inciden en el costo final del servicio.

En particular, se busca clarificar que gran parte del valor que se paga por la energía responde a decisiones vinculadas a la política energética nacional, como el esquema de subsidios y el precio mayorista fijado en el mercado eléctrico. En ese marco, los cambios implementados por el Gobierno nacional en relación con la reducción de subsidios y la aplicación de tarifas plenas a partir de los 150 kWh de consumo se convierten en uno de los factores centrales que explican el incremento en las facturas que comenzarán a recibir los usuarios de Catamarca.

La comprensión de estos componentes, señalaron, resulta clave para dimensionar de qué manera las decisiones adoptadas en el sistema energético nacional terminan impactando en el costo final del servicio eléctrico que llega a cada hogar de la provincia.