El Gobierno nacional dispuso un incremento del 2,20% en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, con vigencia desde noviembre de 2026. La actualización se estableció mediante la Resolución 3715/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y responde a la variación de la inflación correspondiente al mes de octubre.

La medida fue implementada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, y comprende los valores correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. De esta manera, se actualizan los aranceles de las distintas modalidades prestacionales contempladas dentro del sistema, con una modificación que alcanza tanto a los servicios de atención diaria como a las propuestas educativas, terapéuticas, de rehabilitación, alojamiento y transporte.

El incremento se aplica de manera lineal, sin establecer diferencias porcentuales según el tipo de prestación. Esto significa que las distintas modalidades comprendidas en el esquema reciben el mismo porcentaje de actualización, aunque los valores finales varían de acuerdo con la categoría y las características de cada servicio.

Para determinar el ajuste se tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El porcentaje dispuesto se suma a la actualización que había sido establecida para el mes anterior, cuando los aranceles habían registrado un incremento del 1,90%.

De esta manera, el nuevo ajuste de noviembre constituye otra actualización dentro del esquema de revisión de los valores del sistema, tomando como pauta la evolución de los precios registrada durante el período anterior.

Los nuevos valores para centros de día

Entre las prestaciones alcanzadas por la resolución se encuentran los servicios de atención diaria y los espacios educativos terapéuticos, cuyos aranceles presentan diferentes montos según las categorías establecidas.

En el caso de los centros de día con jornada doble, los nuevos valores quedaron fijados en $1.166.692,96 para la categoría A, $979.967,23 para la categoría B y $746.193,92 para la categoría C.

Por su parte, los centros educativos terapéuticos con jornada doble tendrán aranceles de $1.310.557,92 para la categoría A, $1.100.312,05 para la categoría B y $839.377,84 para la categoría C.

Estos valores forman parte de la actualización general dispuesta para noviembre y reflejan la aplicación del mismo porcentaje de incremento sobre las diferentes modalidades, respetando las distinciones previstas para cada categoría.

Los montos establecidos son los siguientes:

Centro de Día con jornada doble:

Categoría A: $1.166.692,96.

Categoría B: $979.967,23.

Categoría C: $746.193,92.

Centro Educativo Terapéutico con jornada doble:

Categoría A: $1.310.557,92.

Categoría B: $1.100.312,05.

Categoría C: $839.377,84.

La actualización también comprende las modalidades que combinan atención residencial y servicios educativos terapéuticos, contempladas dentro del esquema de prestaciones básicas.

Hogares permanentes y servicios de atención residencial

Dentro de las prestaciones vinculadas con alojamiento y atención integral, la resolución establece nuevos valores para los servicios de hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico (CET).

En esta modalidad, los aranceles quedaron establecidos en $2.194.516,03 para la categoría A, $1.842.808 para la categoría B y $1.465.570,71 para la categoría C.

Asimismo, se actualizaron los valores correspondientes a las residencias permanentes. En este caso, el arancel para la categoría A quedó fijado en $1.429.302,41. La inclusión de estas modalidades dentro de la actualización permite establecer los nuevos montos correspondientes a servicios que contemplan distintas formas de atención y permanencia, de acuerdo con las características de cada prestación.

Los valores informados para estas modalidades son:

Hogar permanente con CET:

Categoría A: $2.194.516,03.

Categoría B: $1.842.808.

Categoría C: $1.465.570,71.

Residencia permanente:

Categoría A: $1.429.302,41.

Estimulación temprana, integración escolar y rehabilitación

La actualización también alcanza a prestaciones específicas destinadas al acompañamiento del desarrollo, la inclusión educativa y los procesos de rehabilitación.

En el caso de la estimulación temprana, el nuevo arancel quedó establecido en $439.719,68, correspondiente a una categoría única. Se trata de una de las modalidades incluidas dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral que también recibe el incremento general del 2,20%.

Por otro lado, el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) tendrá un valor de $801.937,24, igualmente establecido bajo la modalidad de categoría única. En materia de rehabilitación, la resolución fija el arancel para la prestación con internación en $6.229.927,66. También contempla el servicio de hospital de día con jornada doble, cuyo valor asciende en noviembre a $1.113.666,92.

Estos servicios integran el conjunto de modalidades alcanzadas por la disposición oficial y cuentan con nuevos montos calculados a partir de la pauta de actualización establecida para el período.

Formación laboral, escolaridad y otras prestaciones

La resolución también contempla modificaciones en los valores correspondientes a formación laboral, escolaridad y residencias, ampliando el alcance de la actualización a diferentes áreas de atención y acompañamiento.

En el caso de la formación laboral con jornada doble, el nuevo arancel quedó fijado en $1.145.104,43 para la categoría A. Por su parte, la escolaridad primaria con jornada doble tendrá un valor de $1.228.995,40. A estos montos se suma la actualización de la residencia permanente, cuyo arancel para la categoría A fue establecido en $1.429.302,41, y el valor correspondiente al hospital de día con jornada doble, que alcanza los $1.113.666,92.

De esta manera, las modificaciones incluyen tanto las prestaciones educativas y de formación como aquellas vinculadas con la atención residencial y los tratamientos de rehabilitación.

Transporte y alimentación

Entre los componentes del sistema que también recibieron una actualización se encuentran el transporte y la alimentación, dos conceptos contemplados dentro de las prestaciones básicas.

Para el servicio de transporte, el nuevo valor quedó establecido en $953,22 por kilómetro, mientras que el concepto de alimentación fue fijado en $5.223,37. Estos montos se incorporan al esquema actualizado mediante la Resolución 3715/2026 y forman parte de los valores establecidos para las diferentes modalidades prestacionales desde noviembre.

La inclusión de estos conceptos dentro de la actualización permite contemplar otros componentes asociados a la prestación de los servicios, además de los aranceles correspondientes a centros, establecimientos educativos, residencias y modalidades de rehabilitación.

Continúa vigente el adicional del 20% para la región patagónica

Otro de los aspectos ratificados por la resolución es la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, correspondiente a las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica.

La disposición establece que este reconocimiento adicional continuará vigente en cumplimiento del artículo 7° bis de la Ley 24.901. De esta manera, además del incremento general del 2,20% aplicado a los aranceles desde noviembre, se mantiene el reconocimiento específico destinado a las prestaciones realizadas en esa región del país.

La ratificación del adicional forma parte de las disposiciones incluidas en la normativa y establece la continuidad de ese porcentaje sobre el arancel básico para los servicios alcanzados.