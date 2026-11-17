El mercado cambiario cerró este martes con un comportamiento heterogéneo entre sus principales segmentos. Mientras el dólar oficial mantuvo estabilidad en el Banco Nación, las cotizaciones paralelas y financieras registraron movimientos al alza, en una jornada que volvió a poner el foco sobre la distancia entre los distintos valores de la divisa estadounidense.

En el mostrador del Banco Nación, el dólar oficial finalizó a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, sin variaciones destacadas durante la jornada. Esta estabilidad contrastó con el comportamiento del dólar blue, que mostró una suba del 0,31% respecto de las últimas cotizaciones y terminó el día a $1.585 para la compra y $1.605 para la venta.

El mayorista operó por debajo del minorista y del paralelo

Por su parte, el dólar mayorista, una referencia clave para el comercio exterior y las operaciones entre entidades financieras, cerró a $1.543 para la compra y $1.552 para la venta.

Este segmento se mantuvo por debajo de las cotizaciones del mercado minorista y del paralelo, conservando la dinámica habitual del mercado oficial. Su comportamiento constituye una referencia relevante para las operaciones comerciales y financieras que se desarrollan entre entidades, en un contexto marcado por las diferencias entre los distintos segmentos cambiarios.

El MEP y el CCL, entre las referencias financieras

En el ámbito de los dólares financieros, la jornada presentó movimientos de mayor intensidad. El dólar MEP o Bolsa registró un avance más pronunciado y concluyó las operaciones en $1.600, consolidándose por encima de las cotizaciones minoristas y del dólar blue.

En paralelo, el Contado con Liquidación (CCL) finalizó alrededor de los $1.689,22. Esta cotización también se ubicó por encima de las principales referencias del mercado, ampliando la distancia respecto del dólar oficial.

El dólar tarjeta superó los $2.000 y encabezó las cotizaciones

En el extremo superior de las cotizaciones se ubicó el dólar tarjeta o turista, destinado a los consumos en moneda extranjera y alcanzado por los recargos vigentes sobre el tipo de cambio minorista.

Este segmento cerró a $2.047,50, convirtiéndose nuevamente en el valor más elevado entre las cotizaciones relevadas para quienes realizan pagos o gastos en el exterior bajo ese esquema.

El cierre de este martes dejó así un panorama de contrastes: estabilidad en el dólar oficial del Banco Nación, subas moderadas en el blue y avances en los dólares financieros, con el MEP en $1.600 y el CCL alrededor de los $1.689,22.