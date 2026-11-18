El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el dólar experimente un salto significativo durante 2027 y cuestionó las expectativas de quienes consideran que, por tratarse de un año electoral, la cotización de la divisa estadounidense podría alcanzar los $3.000 o incluso los $4.000. El funcionario sostuvo que ese escenario no se producirá porque, según su interpretación, el programa económico consiguió consolidar un proceso de estabilización y una mayor disponibilidad de dólares en la economía argentina.

Las declaraciones fueron realizadas durante el evento Somos Pymes, desarrollado en La Rural, donde el titular del Palacio de Hacienda defendió la gestión fiscal y monetaria del Gobierno, expuso indicadores sobre la evolución del comercio exterior y presentó sus proyecciones para los próximos años.

Uno de los principales argumentos utilizados por Caputo para descartar una eventual tensión cambiaria fue la evolución del saldo externo, que pasó de USD 8.000 millones a USD 30.000 millones durante el último año. Para el ministro, este crecimiento constituye una diferencia fundamental respecto de otros períodos económicos, porque refleja una mayor disponibilidad de divisas para atender las distintas necesidades del mercado.

Al referirse a las expectativas de una suba pronunciada del dólar antes de las elecciones, Caputo afirmó: "Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando: 'No, en algún momento el dólar tiene que ir a $3.000, a $4.000' y demás. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso".

El antecedente de Uruguay y la disponibilidad de dólares

Para respaldar su interpretación sobre la evolución del tipo de cambio, el ministro recurrió al antecedente de Uruguay y a lo ocurrido durante los primeros años de su propio programa de estabilización.

"En los primeros dos años de su plan de estabilización el tipo de cambio de Uruguay se apreció un 50% en términos reales, el peso uruguayo. ¿Saben qué pasó después? No se movió más, porque el plan fue exitoso", relató.

A partir de esa comparación, el funcionario insistió en que las expectativas de una devaluación brusca no deberían trasladarse automáticamente a la Argentina, incluso ante la proximidad de un proceso electoral.

"Yo diría, cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar", expresó al referirse a las posibilidades de una disparada del dólar durante 2027. Caputo también buscó explicar por qué considera que actualmente no existe una presión cambiaria de la magnitud que algunos sectores anticipan. Según sostuvo, la estabilidad no responde a que los argentinos hayan dejado de buscar cobertura en moneda extranjera, sino a que existen más dólares disponibles para satisfacer esa demanda.

"No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares", explicó.

En esa línea, aseguró que actualmente existen divisas para diferentes operaciones y necesidades de la economía, desde el ahorro individual hasta las importaciones y el funcionamiento de las empresas.

"Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda", afirmó ante los empresarios pyme.

De esta manera, el ministro vinculó la estabilidad cambiaria con el incremento de la disponibilidad de divisas y con la posibilidad de que el Banco Central fortalezca su balance, un aspecto que consideró fundamental para sostener el valor de la moneda nacional.

Inflación y continuidad del programa fiscal y monetario

Durante su exposición, Caputo también se refirió a la evolución de los precios y sostuvo que la inflación mensual se ubica actualmente en torno al 1,5%, un nivel que, anualizado, equivale aproximadamente al 20%.

El ministro consideró que la continuidad de la desaceleración inflacionaria dependerá del mantenimiento de la disciplina fiscal y monetaria que, según explicó, constituye uno de los pilares del programa económico.

"Mientras mantengamos la conducta fiscal y monetaria, el proceso de desaceleración va a continuar", aseguró. La referencia a la inflación estuvo integrada dentro de una defensa más amplia de la orientación económica del Gobierno. En ese contexto, el funcionario relacionó la evolución de los precios con la estabilidad cambiaria y con el comportamiento de las principales variables macroeconómicas.

Su planteo apuntó a sostener que la disponibilidad de divisas, el orden fiscal y la política monetaria forman parte de un mismo esquema de estabilización, cuya continuidad considera determinante para evitar nuevas tensiones en el mercado cambiario.

Creación de empleo, informalidad y evolución de los ingresos

Otro de los puntos abordados por el ministro fue la situación del mercado laboral. Caputo destacó que la Argentina registra creación de empleo por primera vez en casi 20 años, aunque reconoció que la mayor parte de ese crecimiento corresponde al sector informal.

El funcionario admitió que la composición de los nuevos puestos de trabajo no representa el escenario laboral que considera deseable, pero valoró el crecimiento del nivel de ocupación.

"No es el empleo que yo como ministro quisiera ver, pero por lo menos es la primera vez que estamos viendo un crecimiento en el nivel de empleo", señaló. En relación con los ingresos, presentó cifras sobre la evolución de los salarios y las remuneraciones de distintos sectores de la economía. Según los datos expuestos por Caputo, el ingreso real de los trabajadores no registrados aumentó 53% por encima de la inflación.

Por su parte, los salarios de los trabajadores en relación de dependencia registraron una mejora del 10% en términos reales, mientras que los ingresos correspondientes al sector público permanecieron prácticamente estancados.

Los indicadores presentados muestran diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral, tanto en la evolución de las remuneraciones como en la composición del empleo generado.

La reforma laboral y los incentivos para nuevas contrataciones

En materia de empleo, Caputo destacó que el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de modernización laboral que contempla una reducción de las cargas patronales para las nuevas contrataciones.

El objetivo de la iniciativa, según explicó, es disminuir los costos que enfrentan los empleadores al incorporar trabajadores y generar condiciones que incentiven la formalización de los puestos de trabajo. El ministro detalló que, bajo el esquema propuesto, las cargas patronales para las nuevas incorporaciones pasarían de 19 puntos a dos.

"Si contratan a un empleado nuevo, en vez de pagar 19 puntos de carga, pagan dos. Debiera haber un incentivo fuerte con empleadores para que ya no sea necesario contratar a alguien en gris o en negro, porque prácticamente les sale lo mismo", explicó.

La propuesta fue presentada como una herramienta para modificar los incentivos económicos que intervienen en las decisiones de contratación. La intención planteada por el funcionario es que la reducción de las cargas patronales permita que los empleadores encuentren condiciones más favorables para incorporar personal registrado, en lugar de recurrir a modalidades informales.

Récord exportador y proyección de crecimiento hacia 2031

El comercio exterior ocupó otro lugar central en la exposición. Caputo afirmó que el país atraviesa un récord de exportaciones y presentó cifras sobre el crecimiento registrado en los diferentes rubros que integran las ventas argentinas al exterior.

Los porcentajes de incremento mencionados por el ministro fueron los siguientes:

Productos primarios: crecimiento del 71%.

Manufacturas de origen agropecuario: aumento del 41%.

Manufacturas de origen industrial: incremento del 31%.

Combustibles y energía: crecimiento del 95%.

El funcionario también destacó el desempeño de las pequeñas y medianas empresas, cuyas exportaciones alcanzaron su mejor nivel en 13 años.

Para Caputo, estos resultados representan una base sobre la cual podrían desarrollarse nuevas oportunidades de expansión comercial. Sin embargo, aclaró que las proyecciones oficiales todavía no contemplan el impacto de distintas iniciativas legislativas que aún no fueron aprobadas.

"Estos números son conservadores porque no tienen en cuenta muchos proyectos de ley que todavía no hemos aprobado", sostuvo.

En cuanto a las perspectivas, anticipó que las exportaciones en 2026 alcanzarán los USD 23.000 millones y que para 2031 se habrán triplicado. El ministro identificó a los sectores de energía y minería como los que actualmente presentan las mayores perspectivas de crecimiento y afirmó que su expansión también tendrá efectos favorables sobre el conjunto de la actividad económica.

"Esto favorece a todo el resto de la economía", agregó. La referencia a ambos sectores estuvo vinculada con la expectativa de que el crecimiento de las exportaciones contribuya a ampliar la generación de divisas y a fortalecer la actividad de otros rubros productivos.

El costo del crédito, uno de los principales problemas para las pymes

A pesar de destacar los indicadores macroeconómicos y las perspectivas del comercio exterior, Caputo reconoció que el acceso al financiamiento en pesos representa uno de los principales problemas que enfrentan actualmente las pequeñas y medianas empresas.

El ministro puso el foco en la diferencia entre las tasas de interés disponibles en el mercado y los costos que deben afrontar muchas pymes para financiar sus actividades. "Hoy yo tiendo a pensar que es casi el mayor problema que tienen, porque la tasa de mercado es 25% y muchos de ustedes se tienen que financiar al 60%, 70% u 80%. Estamos hablando de 50 puntos de diferencia de tasa", detalló.

La brecha entre ambas referencias constituye, según su planteo, una dificultad concreta para las empresas que necesitan obtener recursos para sostener sus operaciones y afrontar sus compromisos comerciales.

Frente a ese escenario, el funcionario propuso una alternativa vinculada con las facturas que las grandes compañías reciben de sus proveedores pequeños y medianos.

Mejorar el financiamiento mediante facturas de proveedores

Caputo pidió a las grandes empresas que conformen las facturas de sus proveedores pyme desde el primer día, aunque el pago efectivo se realice posteriormente, incluso cuando los plazos acordados sean de hasta 90 días.

La propuesta busca que las pequeñas y medianas empresas puedan utilizar esos documentos comerciales para acceder a financiamiento mediante su descuento en el mercado, aprovechando tasas de interés más bajas que las que actualmente deben afrontar. "Lo que les estamos pidiendo a las empresas es que les conformen las facturas el día uno, aunque les vayan a pagar a 90 días, porque entonces las pymes con esa factura se pueden dar vuelta y descontarlas con la tasa de YPF, Río Tinto, Vista y demás, que es 25%", explicó.

El mecanismo planteado permitiría que una pyme que ya emitió una factura y tiene pendiente el cobro pueda utilizar ese documento para obtener liquidez antes del vencimiento, sin tener que esperar necesariamente los 90 días previstos para recibir el pago.

El ministro consideró que esta alternativa podría beneficiar tanto a las pequeñas empresas como al funcionamiento general del sistema financiero y del mercado de capitales.

"Es en beneficio de todos, porque por un lado hacemos crecer el mercado de capitales, conectamos el ahorro con la inversión. A la empresa no le cambia nada y a ustedes les hace un mundo de diferencia", afirmó.