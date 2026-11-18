Las familias que cuentan con personal en casas particulares deberán contemplar durante diciembre dos obligaciones que impactan en la liquidación de los salarios de fin de año: la aplicación del último tramo del aumento escalonado establecido para 2026 y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido habitualmente como aguinaldo.

La actualización salarial correspondiente al último mes del año fue establecida mediante la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó incrementos mensuales hasta diciembre. El esquema comenzó en agosto con una suba del 1,9% y contempló ajustes que fueron disminuyendo progresivamente durante los meses siguientes.

Para diciembre, el incremento previsto es del 1,6%, que se aplica sobre los salarios mínimos correspondientes a noviembre. Se trata del último tramo de la actualización escalonada establecida por la resolución y determina los nuevos valores mínimos que deberán considerarse para las distintas categorías laborales y modalidades de contratación.

El acuerdo salarial también contempló una suma no remunerativa, abonada por única vez junto con los sueldos de agosto. El importe se determinó de acuerdo con la cantidad de horas semanales trabajadas:

$20.000 para quienes trabajan 16 horas o más por semana.

$11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas semanales.

$8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas por semana.

Ese adicional se incorporó progresivamente a los salarios básicos en tres etapas: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Por ese motivo, desde diciembre la suma ya forma parte de los básicos y no debe considerarse como un pago separado correspondiente a aquel acuerdo.

Las categorías y la modalidad de trabajo determinan los valores

Los importes que corresponden al personal de casas particulares dependen de dos variables centrales: la categoría en la que se encuadra cada trabajador y la modalidad bajo la cual presta servicios.

La diferencia entre trabajar con retiro o sin retiro está vinculada con la permanencia en el domicilio donde se desarrollan las tareas. En la modalidad con retiro, la persona no duerme en la vivienda del empleador, mientras que en la modalidad sin retiro sí lo hace.

También debe tenerse en cuenta que, cuando una persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, queda comprendida en la principal, es decir, aquella que desempeña con habitualidad. Los valores establecidos para diciembre distinguen los montos por hora y por mes, con diferencias según las responsabilidades y características de cada actividad.

Tareas generales: limpieza, lavado, planchado y cocina

El personal de tareas generales comprende a quienes realizan actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina. Para esta categoría, los mínimos de diciembre presentan dos escalas, según se trate de trabajadores con retiro o sin retiro.

En la modalidad con retiro, el valor mínimo será de $4.241,42 por hora, mientras que la remuneración mensual alcanzará los $520.337,24.

Para quienes trabajan sin retiro, los importes serán superiores: $4.522,71 por hora y $571.842,92 mensuales. Esta categoría reúne actividades habituales de mantenimiento y funcionamiento de los hogares, con valores diferenciados por la modalidad de prestación del servicio.

Asistencia y cuidado de personas

La categoría de asistencia y cuidado de personas comprende el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

Para quienes cumplen estas tareas con retiro, la remuneración mínima será de $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes. En cambio, para la modalidad sin retiro, el valor establecido asciende a $5.002,28 por hora, mientras que el salario mensual será de $630.347,58.

La escala contempla así una diferencia entre ambas modalidades, tanto en el pago por hora como en la remuneración mensual correspondiente.

Caseros y personal de tareas específicas

Los caseros constituyen otra de las categorías contempladas en la escala salarial. Se trata de quienes tienen a su cargo el cuidado y la preservación de una vivienda en la que habitan como parte del contrato de trabajo.

Para esta actividad, los valores previstos corresponden únicamente a la modalidad sin retiro. El mínimo establecido para diciembre será de $4.522,71 por hora y $571.842,92 mensuales. Por su parte, el personal para tareas específicas comprende actividades que requieren una especial idoneidad, como el trabajo de cocineros contratados exclusivamente para esa función y otras labores de características similares.

En esta categoría, los importes serán:

Con retiro: $4.775,41 por hora y $584.600,84 por mes.

Sin retiro: $5.180,42 por hora y $643.922,59 por mes.

La diferencia salarial responde a las dos modalidades previstas en la escala y se aplica tanto al cálculo por hora como a la remuneración mensual.

Supervisores: los valores más altos de la escala

La categoría de supervisor ocupa el nivel más alto de la escala salarial del personal de casas particulares. Comprende a quienes tienen la responsabilidad de coordinar y controlar las tareas que realizan dos o más personas.

Para diciembre, quienes desempeñen esta función con retiro tendrán un salario mínimo de $5.007,14 por hora y $624.627,93 mensuales.

En la modalidad sin retiro, los valores ascienden a $5.429,84 por hora y $688.884,98 por mes. De esta manera, los supervisores registran los importes mínimos más elevados entre las categorías detalladas, tanto para el pago por hora como para la remuneración mensual.

El adicional del 31% por zona desfavorable

La escala también contempla un adicional para quienes trabajan en determinadas regiones del país. Se trata del 31% por zona desfavorable, que debe calcularse sobre los salarios mínimos establecidos.

El adicional corresponde en las siguientes jurisdicciones:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido bonaerense de Patagones.

En esos territorios, los mínimos salariales se incrementan con el porcentaje adicional previsto para compensar la condición de zona desfavorable.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

Además del aumento salarial, diciembre incluye el pago del Sueldo Anual Complementario, una obligación que se abona al cierre de cada semestre, en junio y diciembre.

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% de la mejor remuneración percibida durante el último semestre. Por lo tanto, para determinar el importe correspondiente, debe identificarse cuál fue el salario más alto recibido por la trabajadora o el trabajador entre los meses que integran ese período.

Los ejemplos permiten observar cómo se aplica la fórmula de acuerdo con los salarios mínimos de cada categoría y modalidad. Una trabajadora de tareas generales con retiro que perciba el mínimo mensual de $520.337,24 recibirá en diciembre un aguinaldo de $260.168,62.

En el caso de una trabajadora de tareas generales sin retiro, cuyo salario mensual mínimo es de $571.842,92, el SAC ascenderá a $285.921,46.

Para un supervisor sin retiro, con una remuneración mensual de $688.884,98, el aguinaldo será de $344.442,49. Los tres ejemplos reflejan la aplicación del 50% sobre la remuneración mensual indicada, aunque el cálculo definitivo debe considerar siempre cuál fue el mejor sueldo del semestre.