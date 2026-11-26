El último mes de 2026 estará marcado por una serie de pagos extraordinarios para trabajadores de diferentes actividades de la Argentina. A los ingresos habituales, los aumentos salariales establecidos en las negociaciones paritarias y el segundo medio aguinaldo se sumarán bonos, asignaciones fijas y sumas no remunerativas acordadas por distintos sindicatos y cámaras empresariales.

Los beneficios presentan diferencias importantes tanto en sus importes como en las condiciones de liquidación. Mientras algunos convenios establecen adicionales de $40.000 u $80.000, otros contemplan sumas que superan los $300.000. También aparecen acuerdos de mayor magnitud en la actividad siderúrgica, donde se negoció una bonificación de $1.600.000 para el personal propio de las empresas del sector, aunque todavía no existe confirmación de que ese importe se acredite íntegramente durante diciembre.

Según el relevamiento publicado por iProfesional, entre las actividades que tienen pagos adicionales previstos para el último mes del año se encuentran la Administración Pública Nacional, la seguridad privada, la industria metalúrgica, los trabajadores del plástico, los empleados textiles y los trabajadores del Ingenio Ledesma.

Los principales bonos previstos para diciembre

Los acuerdos salariales identificados contemplan los siguientes importes extraordinarios:

Estatales nacionales: $80.000.

Vigiladores privados: $120.000.

Metalúrgicos, rama 17: $40.000.

Trabajadores del plástico: $110.000.

Empleados textiles de SETIA, convenio colectivo 808/24: $316.800.

Azucareros del Ingenio Ledesma: $300.000.

La nómina reúne los principales adicionales previstos para diciembre, aunque es importante considerar que los importes corresponden a acuerdos específicos y no representan beneficios universales para todos los trabajadores de cada actividad. El alcance depende de los convenios colectivos, las organizaciones sindicales involucradas y las condiciones particulares de cada negociación.

Estatales nacionales: una asignación extraordinaria de $80.000

Dentro de la Administración Pública Nacional, los trabajadores comprendidos en el acuerdo salarial aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) recibirán durante diciembre una asignación fija extraordinaria de $80.000, por única vez.

El entendimiento también contempla una actualización salarial distribuida en tres etapas, con incrementos del 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

La negociación tuvo posiciones diferentes entre las organizaciones sindicales del sector. Mientras UPCN aceptó el acuerdo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó. Por lo tanto, tanto los aumentos como el adicional extraordinario corresponden al esquema acordado para los trabajadores alcanzados por esa negociación.

Seguridad privada: $120.000 y un salario conformado de $1.930.000

Los vigiladores privados nucleados en la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) tienen previsto cobrar en diciembre una suma no remunerativa de $120.000, establecida en la paritaria firmada con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

El acuerdo incluye, además, un incremento salarial del 4,01% para ese mes y una escala de adicionales que aumenta progresivamente durante el último tramo del año.

El cronograma establece $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y $120.000 en diciembre. Con la actualización prevista, el salario básico del vigilador general llegará a $1.085.000.

A ese importe se agregan otros conceptos que integran la remuneración conformada. Al contemplar presentismo, viáticos y el adicional extraordinario, el total alcanzará los $1.930.000.

Otro aspecto relevante del entendimiento es que la suma no remunerativa correspondiente a diciembre se incorporará al salario básico a partir de enero de 2027.

Metalúrgicos: una gratificación extraordinaria de $40.000

En la actividad metalúrgica, los trabajadores comprendidos en la rama 17 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) percibirán durante diciembre una gratificación extraordinaria no remunerativa de $40.000.

La negociación también contempla un incremento del 4% en los salarios básicos. El esquema paritario establece aumentos escalonados hasta marzo de 2027 y diferentes sumas adicionales distribuidas durante ese período.

Como antecedente de esta modalidad de pagos, en noviembre el bono previsto para los trabajadores alcanzados por ese acuerdo había sido de $50.000. Para diciembre, el importe establecido será de $40.000, junto con la actualización salarial correspondiente.

Industria del plástico: un adicional de $110.000

Los trabajadores de la industria del plástico nucleados en la Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) cobrarán en diciembre una suma fija no remunerativa de $110.000, a la que se agregará un aumento salarial del 1,6%.

El acuerdo establece un cronograma de adicionales progresivos durante los últimos meses de 2026. En octubre se fijó una suma de $90.000, en noviembre de $105.000 y para diciembre se establecieron $110.000.

La negociación también contempla una continuidad del esquema durante el comienzo del próximo año. Para enero de 2027, el adicional previsto ascenderá a $120.000.

Textiles: el adicional más alto

Uno de los importes más elevados dentro de los bonos y asignaciones con liquidación prevista para diciembre corresponde a los trabajadores textiles comprendidos en el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). La organización acordó una actualización salarial para el personal alcanzado por el convenio colectivo de trabajo 808/24. El esquema establece que en diciembre el incremento acumulado sobre los salarios básicos llegará al 10%.

Además de esa actualización, se pagará una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje, que para diciembre representa $316.800.

El alcance de este beneficio tiene una delimitación específica: corresponde a los trabajadores comprendidos en el convenio 808/24 y no puede extenderse automáticamente a la totalidad de la actividad textil. En la negociación también se menciona el convenio colectivo 501/07, que cuenta con un cronograma diferente.

Ingenio Ledesma: los azucareros cobrarán otros $300.000

Entre los acuerdos con impacto para el norte argentino aparece el correspondiente a los trabajadores del Ingenio Ledesma, nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL).

El convenio salarial 2026/2027 contempla un bono extraordinario de $300.000 para diciembre. La negociación había establecido dos pagos de ese mismo monto: el primero se abonó durante agosto y el segundo quedó previsto para el último mes del año.

El acuerdo no se limitó a las sumas extraordinarias, sino que también incluyó un incremento del 30% en el salario básico y una mejora económica total del 30,26%. Se trata de un beneficio específico para los empleados alcanzados por la negociación con Ledesma. Por esa razón, el bono no debe interpretarse como un adicional general para todos los trabajadores azucareros de Tucumán, Salta y Jujuy.

Siderúrgicos: bonificaciones de hasta $1.600.000

Los importes más elevados aparecen en el acuerdo correspondiente a los trabajadores siderúrgicos comprendidos en la rama 21 de la UOM. La negociación con la Cámara Argentina del Acero contempla una bonificación extraordinaria de $1.600.000 para el personal propio de las empresas siderúrgicas. Para los trabajadores contratistas, en cambio, el monto acordado asciende a $1.280.000.

El entendimiento también incluye un incremento salarial del 12%, dentro del cual existe un tramo no remunerativo del 6% pendiente para noviembre y diciembre. Sin embargo, existe una diferencia importante entre el monto acordado y su fecha efectiva de acreditación. La información disponible confirma los importes de las bonificaciones, pero no establece que los $1.600.000 se pagarán íntegramente durante diciembre.

Por ese motivo, aunque se trata de uno de los acuerdos extraordinarios de mayor magnitud, no corresponde incorporarlo entre los pagos de diciembre cuya fecha de liquidación está confirmada.

Camioneros y empleados de comercio

No todos los adicionales negociados por los gremios tendrán impacto en los ingresos de diciembre. Algunas organizaciones establecieron beneficios para los primeros meses de 2027, mientras que otras ya completaron el cronograma de pagos extraordinarios.

En el caso de los camioneros, el acuerdo contempla un bono de $1.200.000 para enero de 2027, además de un incremento salarial del 1,6% para ese mismo mes. Por lo tanto, ese adicional no forma parte de los pagos previstos para diciembre de 2026. Los empleados de comercio tienen una situación diferente. El bono extraordinario acordado fue de $50.000, dividido en dos cuotas de $25.000 que se liquidaron junto con los salarios de octubre y noviembre.

Para diciembre, el sector recibirá un aumento salarial del 1,9%, pero no está prevista una tercera cuota de aquel bono.

A su vez, la suma fija no remunerativa de $120.000 acordada anteriormente comenzará a incorporarse gradualmente a los salarios básicos mediante seis cuotas de $20.000, distribuidas entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.