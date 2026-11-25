El mercado cambiario volvió a mostrar señales de tensión este miércoles, cuando el dólar mayorista superó por primera vez la barrera de los $1.600 y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico. La cotización registró su séptima jornada consecutiva en alza, en un movimiento que volvió a encender las alertas entre los inversores y puso el foco sobre la evolución de las variables financieras.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $11, equivalente a un incremento del 0,7%, y cerró a $1.604 para la venta. Con esta suba, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, actualmente establecido en $1.982,89, quedó en el 23,6%.

Durante la jornada, en el segmento de contado se negociaron aproximadamente US$ 695,8 millones, mientras que el volumen total operado alcanzó los US$ 2.917 millones.

El movimiento se produjo en un escenario atravesado por una mayor demanda de cobertura cambiaria, la incertidumbre sobre los próximos compromisos financieros y un contexto internacional menos favorable para los activos argentinos. A esto se suma que el dólar comienza a recuperar terreno frente a la inflación, aunque todavía mantiene una evolución acumulada inferior al avance de los precios.

En lo que va del año, la cotización mayorista registra una suba del 10,2%, frente a una inflación acumulada cercana al 28%. Esta diferencia refleja el comportamiento dispar entre ambas variables y constituye uno de los elementos centrales para interpretar la dinámica cambiaria.

Las cotizaciones financieras y los futuros reflejan la cautela del mercado

La tendencia alcista también tuvo su correlato en otras referencias del mercado. En el Banco Nación (BNA), el dólar billete aumentó $15 y llegó a $1.630 para la venta. Por su parte, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.632,65 para la venta.

Entre las cotizaciones alternativas, el comportamiento fue diferente. El dólar MEP retrocedió hasta los $1.675,82, mientras que el contado con liquidación (CCL) bajó a $1.775,18. En tanto, el dólar blue registró una caída de $30 y se ubicó en $1.710 para la venta.

En el mercado de futuros, los contratos presentaron variaciones mixtas en los distintos tramos de 2026. Las estimaciones de la city ubican al tipo de cambio mayorista en torno a los $1.597 para fines de noviembre y cerca de los $1.631 durante diciembre.

Estas proyecciones conviven con un escenario de mayor volatilidad, en el que los movimientos de las distintas cotizaciones reflejan la cautela de los participantes del mercado frente a las perspectivas económicas y financieras.

Las dudas sobre el programa económico y el frente externo presionan sobre el dólar

El comportamiento de los dólares financieros también fue objeto de análisis por parte de especialistas. Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, sostuvo que el salto registrado por estas cotizaciones durante los últimos días "refleja el regreso de las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico".

El analista señaló que el movimiento tuvo un disparador externo, vinculado con una serie de factores que impactaron sobre los mercados internacionales. Entre ellos mencionó la corrección de las acciones tecnológicas en Wall Street, la presión sobre las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y la salida de capitales de los mercados emergentes.

Dentro de ese escenario regional, Brasil apareció como el principal foco de tensión, en un contexto que también condicionó el desempeño de los activos argentinos.

Sin embargo, las preocupaciones del mercado no se limitan al panorama internacional. Uno de los principales factores detrás de la presión cambiaria es la creciente incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera durante 2027.

La cuestión adquiere mayor relevancia frente a un riesgo país que se mantiene por encima de los 1.100 puntos básicos, un nivel que reduce las posibilidades de acceder al financiamiento internacional a tasas sostenibles.

Ante la falta de precisiones sobre el esquema financiero previsto para el próximo año, los inversores comenzaron a incrementar sus posiciones dolarizadas. De esta manera, la demanda de cobertura se consolida como uno de los elementos que explican la presión sobre las cotizaciones.