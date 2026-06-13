Búsqueda laboral: River busca un Responsable de Datos e Insights para el fútbol profesional

River Plate anunció la búsqueda de un Responsable de Datos e Insights de Fútbol, una posición clave para consolidar y expandir el uso de datos dentro de la estructura deportiva del club.
Según la publicación oficial, la persona seleccionada trabajará en estrecha colaboración con el Consultor de Estrategia de Performance e Innovación, enfocándose inicialmente en el fútbol profesional y con el objetivo de extender posteriormente los modelos de análisis al fútbol formativo.
El puesto tendrá la misión de fortalecer los sistemas, procesos y estándares que permitan utilizar los datos como una herramienta central en la toma de decisiones futbolísticas.
Principales funciones y responsabilidades
- Consolidar y escalar la función de Datos e Insights, definiendo el modelo operativo, workflows, estándares y estructuras de reporting y construyendo y liderando progresivamente un equipo interno de analítica de fútbol.
- Liderar la estrategia, desarrollo y prestación diaria de servicios de datos e insights asegurando impacto directo en la toma de decisiones del Fútbol Profesional, Recruitment y Performance.
- Establecer procesos de recolección, limpieza, almacenamiento, control de calidad, acceso, reporting y documentación de datos.
- Promover la cultura de datos en el departamento de fútbol y ayudar a integrar la toma de decisiones informada por datos sin reemplazar el conocimiento futbolístico.
- Gestionar directamente y dar soporte al staff actual de Análisis de Partido, asegurando su alineación con la estrategia general de datos e insights.
- Analizar datasets de fútbol: eventos, tracking, datos físicos/de performance, recruitment, scouting y perfilado de jugadores, aplicando enfoques estadísticos adecuados, incluidos métodos probabilísticos o bayesianos cuando corresponda, para apoyar la evaluación de jugadores, el análisis de performance, recruitment/scouting, forecasting y la toma de decisiones bajo incertidumbre.
- Desarrollar dashboards, visualizaciones, modelos estadísticos y herramientas de apoyo a la decisión para cuerpo técnico, recruitment y alta dirección.
- Gestionar relaciones con proveedores externos de datos y plataformas tecnológicas.
- Traducir datos y modelos complejos en insights futbolísticos claros y accionables.
Requisitos esenciales
- Perfil de liderazgo con fuerte componente operativo, con sólidas habilidades de comunicación y gestión de stakeholders.
- Máster/MSc o PhD en Ciencia de Datos, Estadística, Matemáticas, Física, Finanzas u otra disciplina STEM.
- Formación adicional en ingeniería de datos, machine learning, visualización de datos o analítica de fútbol.
- Experiencia en fútbol en análisis de datos, ciencia de datos, análisis de recruitment/scouting, análisis de performance o un rol relacionado.
- Sólido entendimiento del fútbol y capacidad para trabajar en entornos de cuerpo técnico, recruitment/scouting, performance y equipos multidisciplinarios.
- Experiencia con proveedores de datos de fútbol (por ejemplo, SkillCorner, Driblab, StatsBomb) y análisis de un amplio conjunto de datos de fútbol, como eventos, tracking, datos físicos/de performance, recruitment/scouting o perfilado de jugadores.
- Experiencia desarrollando dashboards, informes, modelos estadísticos y outputs analíticos para interlocutores no técnicos.
- Experiencia traduciendo datos complejos en insights futbolísticos claros y prácticos.
- Experiencia trabajando directamente con entrenadores, staff de recruitment/scouting, staff de performance, analistas o responsables de la toma de decisiones.
- Dominio de SQL (o sistemas equivalentes de gestión de bases de datos) y de Python y/o R.
- Enfoque científico para la resolución de problemas, con capacidad para cuantificar la confianza en los resultados y comprender las incertidumbres inherentes a cualquier modelo.
- Capacidad para traducir objetivos estratégicos en práctica operativa.
- Español fluido.
Requisitos deseables
- Experiencia en el desarrollo de una función de inteligencia futbolística basada en datos.
- Experiencia en ciencia de datos en finanzas, tecnología u otras áreas.
- Dominio de Tableau y/o Power BI.
- Conocimiento de ingeniería de datos, pipelines, APIs y arquitectura cloud.
- Conocimiento de machine learning, modelado predictivo, valoración de jugadores, modelado de recruitment/scouting, modelado de performance de equipo, estadística bayesiana, modelado probabilístico o estimación de incertidumbre.
- Experiencia gestionando analistas o apoyando el desarrollo de staff.
- Inglés hablado.
Modalidad y lugar de trabajo
La posición es presencial y contempla trabajo en los distintos predios e instalaciones de River Plate.