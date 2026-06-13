Jubilados de Catamarca ya pueden descargar el recibo de haberes desde la app Mi Anses

Los jubilados y pensionados de todo el país, incluidos los beneficiarios de Catamarca, ya pueden acceder a su recibo de haberes de manera más simple y rápida a través de la aplicación Mi Anses. La nueva herramienta permite consultar el detalle de las liquidaciones mensuales sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo ni ingresar desde una computadora.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó esta función dentro de su aplicación oficial, disponible para dispositivos Android y iPhone. Para utilizarla, los usuarios deben ingresar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, las mismas credenciales que se emplean para acceder al portal web del organismo.

Cómo consultar el recibo desde el celular

Una vez dentro de la aplicación, los beneficiarios deben seleccionar la opción "Jubilación" y luego ingresar en "Consultar tu recibo de haberes".

Allí podrán visualizar el último recibo emitido y también acceder al historial de liquidaciones anteriores. La plataforma conserva registros desde 2021, lo que permite comparar montos, verificar aumentos y revisar descuentos aplicados en distintos períodos.

Además, quienes necesiten guardar o imprimir el documento pueden enviarlo directamente al correo electrónico registrado en Anses y descargarlo desde allí.

La misma gestión también puede realizarse desde una computadora a través de la sección Mi Anses del sitio oficial del organismo.

Qué información contiene el recibo

El recibo de haberes permite conocer en detalle la composición del ingreso mensual. Allí figuran los conceptos liquidados, los descuentos aplicados y el monto final que percibe cada beneficiario.

La posibilidad de acceder al historial de recibos facilita el seguimiento de la evolución de los haberes y la detección de posibles diferencias entre liquidaciones.

Calendario de pagos de junio

Anses ya definió el cronograma de pagos correspondiente a junio, organizado según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Aumento, bono y aguinaldo

Durante junio, los jubilados reciben un incremento del 2,58% en sus haberes, correspondiente a la actualización por inflación de abril.

Con este ajuste, la jubilación mínima alcanza los $403.318 brutos. Luego del descuento destinado al PAMI, el monto neto queda en $391.218.

A ese ingreso se suma el bono extraordinario de $70.000 que perciben quienes cobran la mínima, elevando el total a $473.318 brutos y $461.218 netos.

Por su parte, la jubilación máxima asciende a $2.713.948 brutos y $2.563.211 netos tras los descuentos correspondientes.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $322.654 y, con la incorporación del bono extraordinario, llega a $392.654.

Cuánto cobran los jubilados con el aguinaldo

Junio también incluye el pago del medio aguinaldo, equivalente al 50% de la mejor remuneración percibida durante el primer semestre del año.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, la suma del haber mensual, el bono extraordinario y el aguinaldo eleva el ingreso total de junio a $674.977 brutos, convirtiéndose en uno de los meses de mayor ingreso del año para los beneficiarios del sistema previsional.