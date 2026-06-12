El dólar cerró la semana en baja y el mercado busca un nuevo equilibrio cambiario

El mercado cambiario argentino cerró la primera semana de junio con una señal clara: el dólar oficial en el segmento mayorista se movió a la baja y consolidó una tendencia que interrumpió la dinámica previa.

En concreto, el tipo de cambio mayorista finalizó este viernes con una caída de $4,5, ubicándose en $1.428 para la venta, lo que representa un retroceso semanal de $12 (-0,8%). Se trata de la primera semana con saldo negativo desde mediados del mes de mayo, marcando un cambio en la inercia reciente del mercado.

Entre los factores mencionados por los operadores, se destaca una mayor oferta de divisas, elemento que habría contribuido a la presión bajista sobre el tipo de cambio oficial.

Dólar mayorista y esquema de bandas: lejos del techo del sistema

El comportamiento del dólar mayorista se dio dentro de un marco regulado por el esquema de bandas cambiarias, donde el tipo de cambio se mantuvo lejos del techo.

Dólar mayorista: $1.428 para la venta

$1.428 para la venta Variación diaria: -$4,5

-$4,5 Variación semanal: -$12 (-0,8%)

-$12 (-0,8%) Techo de la banda cambiaria: $1.779,31

$1.779,31 Brecha respecto al techo: 24,6%

Este último dato resulta clave para el análisis del mercado, ya que la distancia con el límite superior del esquema refleja un margen de estabilidad relativa dentro del sistema de bandas vigente.

Futuros y expectativas: bajas en los contratos y proyecciones ajustadas

El mercado de futuros también acompañó la tendencia descendente. Los contratos registraron bajas generalizadas de hasta 0,4% en los tramos correspondientes a 2026 y 2027, reforzando la lectura de un escenario de ajustes graduales más que de movimientos bruscos.

En paralelo, las proyecciones del mercado local delinean un sendero específico para el tipo de cambio mayorista:

Proyección para fines de junio: $1.440,5

$1.440,5 Proyección para diciembre: $1.610,5

$1.610,5 Estimación a fin de año según BCRA: $1.658

$1.658 Proyección a 12 meses: $1.760

$1.760 Suba estimada 2026: 14,5%

14,5% Relación con inflación esperada: por debajo de la inflación proyectada

Estos números reflejan un escenario donde el mercado anticipa una depreciación gradual del tipo de cambio, aunque contenida en relación con otras variables macroeconómicas.

Dólar minorista y paralelos: estabilidad en varios frentes

Mientras el segmento mayorista mostraba caídas, el resto de las cotizaciones exhibió un comportamiento más heterogéneo.

En el mercado minorista:

Dólar Banco Nación (BNA): $1.450 para la venta (estable)

$1.450 para la venta (estable) Dólar tarjeta: $1.885

$1.885 Promedio según entidades financieras (BCRA): $1.452,55

En los tipos de cambio financieros y paralelos:

Contado con liquidación (CCL): $1.496,58 (+0,2%)

$1.496,58 (+0,2%) Dólar MEP: $1.451,96 (+0,2%)

$1.451,96 (+0,2%) Dólar blue: $1.450 (sin cambios)

Un dato relevante es la brecha entre el CCL y el dólar mayorista, que se ubica en 46%, reflejando diferencias significativas entre los distintos segmentos del mercado.

Factores de seguimiento y búsqueda de equilibrio

Los operadores del mercado cambiario seguirán de cerca una serie de variables que pueden influir en la dinámica del dólar en las próximas semanas. Entre ellas se destacan:

Evolución de la liquidación del sector agroexportador

Demanda privada de divisas

Nivel de intervención oficial en el mercado

Impacto de los viajes al exterior durante el Mundial sobre la demanda de dólares

En este contexto, el mercado se encuentra en una fase de búsqueda de un nuevo equilibrio cambiario, con expectativas que, según los datos relevados, se mantienen en niveles moderados.

La combinación de una mayor oferta de divisas, movimientos dispares entre los distintos tipos de cambio y proyecciones relativamente contenidas configura un escenario donde el dólar transita una etapa de ajuste gradual, sin sobresaltos abruptos pero con atención constante sobre los factores que podrían redefinir su trayectoria en el corto y mediano plazo.