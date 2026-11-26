En un escenario marcado por el riesgo país por encima de los 1.000 puntos y las dudas del mercado sobre la capacidad de Argentina para afrontar sus próximos compromisos financieros, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que solicitó a China activar un tramo de US$5.000 millones del swap vigente. La decisión, según explicó, apunta a garantizar los pagos de vencimientos de deuda previstos para 2027 y aportar mayor certidumbre a los operadores financieros.

El anuncio se produjo en momentos en que el Gobierno enfrenta interrogantes sobre el financiamiento necesario para cumplir con sus obligaciones y busca despejar las dudas vinculadas con el calendario de vencimientos. En una entrevista, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la preocupación de los mercados no estaría concentrada principalmente en los pagos de 2027, sino en el escenario posterior y en la posibilidad de que Javier Milei no continúe en la Presidencia durante 2028.

"No creo que haya dudas de los mercados de que en 2027 se paguen los bonos; el gran salto es para 2028, por temor a que no esté Milei", afirmó Caputo.

La explicación del ministro vinculó así la evolución del riesgo país con las expectativas sobre la continuidad política del actual Gobierno. En ese marco, la activación del tramo disponible del acuerdo con China fue presentada como una medida destinada a reforzar la disponibilidad de recursos y reducir las dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras.

El swap vigente entre Argentina y China contempla una línea total de US$20.000 millones. De ese monto, existe un tramo disponible de US$5.000 millones que, de acuerdo con lo señalado por Caputo, debe formalizarse para quedar plenamente habilitado.

El funcionario explicó que no se limitó a solicitar la activación de esa parte del acuerdo, sino que también pidió que China proceda a "fondearlo", con el objetivo de que no existan dudas sobre su disponibilidad efectiva. La intención, según sus declaraciones, es que esos recursos sean considerados plenamente disponibles para respaldar las necesidades financieras del país.

El vencimiento de enero y los recursos que enumeró Economía

Uno de los compromisos inmediatos mencionados por Caputo es el vencimiento de deuda de enero, que asciende a US$4.378 millones. Sobre ese pago, el ministro aseguró que el Gobierno ya cuenta con el dinero necesario para afrontarlo y detalló distintas fuentes de recursos que, según indicó, permitirán cubrir la obligación.

En su explicación, identificó aportes provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismos multilaterales, financiamiento garantizado con entidades regionales, ingresos vinculados con AySA y recursos del superávit primario.

El esquema presentado por el titular de Economía comprende los siguientes componentes:

US$1.200 millones que ingresarían entre el FMI y los organismos multilaterales.

US$1.000 millones de financiamiento garantizado con la CAF y Fonplata.

US$300 millones correspondientes a AySA.

US$1.800 millones destinados al pago de intereses y que, según Caputo, se cubrirían con el superávit primario.

Con esos montos, el ministro explicó cómo el Gobierno prevé reunir los recursos para afrontar el vencimiento de enero. Sin embargo, durante sus declaraciones no precisó algunos aspectos vinculados con la instrumentación de las fuentes de financiamiento mencionadas.

En particular, no detalló si el financiamiento garantizado por US$1.000 millones con la CAF y Fonplata ya se encuentra cerrado, ni identificó qué bancos proporcionarían los fondos. Tampoco especificó cuándo se produciría el ingreso de ese dinero.

Otra de las cuestiones que quedó sin precisiones fue la cobertura de los US$1.800 millones en intereses. Caputo señaló que ese monto se afrontaría con el superávit primario, pero no aclaró qué proporción de esos recursos ya se encuentra efectivamente cubierta.

De esta manera, el funcionario aseguró que el Gobierno dispone de los fondos para cumplir con el compromiso de enero, aunque los detalles sobre la concreción y los tiempos de ingreso de algunas fuentes de financiamiento no fueron desarrollados durante la entrevista.

La decisión de recurrir a China y el cambio respecto de Estados Unidos

La solicitud de activación del tramo de US$5.000 millones del swap con China también llamó la atención por el lugar que había ocupado anteriormente el acuerdo con Estados Unidos dentro de las alternativas mencionadas por el Gobierno. En anuncios previos, el swap con Estados Unidos aparecía como la primera opción para reforzar el respaldo financiero. Sin embargo, en esta oportunidad Caputo informó que había solicitado a China que pusiera a disposición los fondos correspondientes al tramo disponible del acuerdo vigente.

El cambio podría responder a las condiciones necesarias para concretar cada alternativa. La línea con Estados Unidos requeriría una nueva negociación con el Gobierno de ese país, mientras que el acuerdo con China ya se encontraría en una instancia próxima a su suscripción.

La diferencia entre ambas opciones aparece, por lo tanto, vinculada con los pasos que sería necesario completar para disponer de los recursos. En el caso del swap chino, el tramo de US$5.000 millones ya está contemplado dentro de la línea de financiamiento de US$20.000 millones, aunque todavía debe formalizarse y contar con el fondeo solicitado por el ministro.

No obstante, esta decisión se produce en un contexto de tensión respecto de la relación internacional de Argentina. La posibilidad de avanzar con la utilización del mecanismo financiero chino choca con la pretensión de Estados Unidos de que el país tome distancia en su relación con China.

Así, el anuncio de Caputo no se limita a una cuestión de disponibilidad de fondos, sino que también vuelve a colocar en el centro de la discusión la relación entre las necesidades financieras argentinas y las alternativas de financiamiento internacional.

La licitación del Tesoro por 25,4 billones de pesos

Mientras el Ministerio de Economía busca reforzar las fuentes de financiamiento en dólares para afrontar los compromisos de deuda, la Secretaría de Finanzas enfrenta este jueves una operación clave en el mercado local: una licitación destinada a renovar vencimientos por 25,4 billones de pesos.

La convocatoria se desarrolla luego de que el Tesoro consiguiera reducir el volumen total de compromisos previstos para el cierre de noviembre. El monto original ascendía a 29,8 billones de pesos, pero fue recortado mediante un canje realizado la semana pasada con tenedores privados.

Esa operación permitió disminuir las obligaciones que debían enfrentarse en la instancia de cierre del mes y modificar el volumen de vencimientos que ahora debe atender la Secretaría de Finanzas.

A ese movimiento se sumó otro canje concretado ayer entre el Tesoro y el Banco Central. La operación complementaria también redujo el monto total de compromisos y circunscribió el volumen restante a las tenencias de acreedores privados.

La licitación de este jueves se presenta así después de dos operaciones de canje que modificaron la composición y el volumen de las obligaciones previstas para el cierre de noviembre. El objetivo inmediato de la Secretaría de Finanzas será renovar los vencimientos por 25,4 billones de pesos, luego de la reducción conseguida mediante las operaciones realizadas durante la semana.

La búsqueda de certidumbre frente al calendario de deuda

Las declaraciones de Caputo reunieron dos cuestiones centrales para la estrategia financiera del Gobierno: la disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos externos y la renovación de compromisos en el mercado local.

Por un lado, el ministro aseguró que el pago de enero por US$4.378 millones está respaldado por una combinación de recursos provenientes de organismos internacionales, financiamiento garantizado, AySA y superávit primario. Por otro, anunció que pidió a China activar y fondear el tramo de US$5.000 millones del swap, con la intención de reforzar la cobertura de los vencimientos de 2027.

Al mismo tiempo, la referencia al riesgo país por encima de los 1.000 puntos y a las dudas sobre 2028 mostró que el Gobierno enfrenta interrogantes que, según la interpretación del propio ministro, están relacionados con las expectativas sobre la continuidad de Milei en la Presidencia.

En ese contexto, la licitación por 25,4 billones de pesos constituye otro de los compromisos inmediatos de la agenda financiera. La reducción previa de los vencimientos, desde los 29,8 billones originales, fue producto de los canjes realizados con tenedores privados y entre el Tesoro y el Banco Central.

El anuncio del swap chino, los recursos enumerados para cubrir el pago de enero y la operación de renovación de deuda en pesos forman parte de un mismo escenario de administración de compromisos financieros. Mientras el Gobierno busca despejar las dudas del mercado sobre los próximos vencimientos, todavía quedan aspectos sin precisar sobre el cierre de algunos financiamientos y los plazos de ingreso de los fondos mencionados por Caputo.