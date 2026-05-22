Las importaciones "productivas" caen 10% desde 2025

Las importaciones argentinas exhibieron en el primer cuatrimestre de 2026 un comportamiento dispar que refleja con claridad el escenario económico actual. Mientras las compras externas vinculadas a la actividad productiva continúan retrocediendo y evidencian las dificultades de sectores industriales clave, las importaciones de bienes terminados y productos destinados al consumo mantienen una tendencia ascendente, en línea con la apertura comercial impulsada por el Gobierno.

Según un relevamiento realizado por la consultora Equilibra, las importaciones se contrajeron 6,4% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, detrás de ese dato general aparecen dinámicas muy diferentes entre los distintos rubros de importación.

El informe precisó que las denominadas "importaciones asociadas a la producción", que incluyen bienes de capital, piezas y accesorios de bienes de capital y bienes intermedios, acumulan una caída del 10% desde enero de 2025, una vez descontado el efecto estacional.

La baja de importaciones productivas

Laura Vernelli, economista de Equilibra, explicó que esta disminución fue una de las razones que ayudaron a consolidar el superávit comercial récord. A ese fenómeno se sumó el desempeño favorable de las exportaciones, impulsadas por fuertes subas en petróleo y oro, tanto por precio como por cantidad exportada.

La especialista vinculó directamente la caída de las importaciones productivas con el estancamiento de las actividades no primarias, especialmente aquellas relacionadas con la industria, sectores que requieren una elevada demanda de insumos provenientes del exterior.

En ese sentido, Equilibra detalló que las actividades no primarias apenas crecieron 0,2% durante el primer trimestre del año, tanto en términos interanuales como intertrimestrales, excluyendo impuestos netos de subsidios.

Federico Bernini, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, señaló que las bajas más relevantes se observaron en insumos industriales. Entre los sectores afectados mencionó particularmente:

Insumos destinados a la industria electrónica de Tierra del Fuego.

Autopartes.

Sector metalmecánico.

La caída de las compras externas se evidenció además en distintas posiciones arancelarias vinculadas a la producción. Los diez bienes que mostraron las mayores bajas en importaciones medidas en divisas fueron:

Partes de equipos de telecomunicaciones .

. Tractores para semirremolques .

. Partes de turbinas de gas y motores a reacción .

. Alúmina calcinada .

. Paneles solares .

. Aerogeneradores .

. Polietileno para envases y botellas .

. Chasis con motor para vehículos .

. Motores de combustión .

. Partes de motores y generadores eléctricos.

El sector automotriz y el proceso de transición industrial

Bernini también se refirió específicamente a la situación del sector automotriz, donde las menores importaciones de autopartes coinciden con un período de transición productiva.

Según explicó, actualmente se atraviesa un "proceso intermedio" en el que algunas terminales dejaron de fabricar determinados modelos mientras preparan nuevas líneas de producción.

El economista puso como ejemplo el caso de Volkswagen, empresa que dejó de producir la Taos a mediados del año pasado y comenzará a fabricar la Amarok recién a comienzos de 2027. Durante ese período intermedio, sostuvo, se registra una menor producción y, en consecuencia, una menor demanda de autopartes e insumos vinculados a la actividad.

El crecimiento de las importaciones destinadas al consumo

En contraposición al retroceso de las importaciones productivas, Equilibra reportó un fuerte crecimiento en las compras asociadas al consumo.

De acuerdo con el informe, las importaciones vinculadas a bienes de consumo y vehículos aumentaron 21% entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia señalaron que este segmento ya representa un cuarto de las importaciones totales del país, el nivel más alto desde 2018. Además, remarcaron que la participación actual supera el promedio observado durante el gobierno de Mauricio Macri y durante la convertibilidad, períodos caracterizados también por una fuerte liberalización del comercio exterior.

Bernini destacó especialmente el crecimiento de las importaciones de:

Medicamentos .

. Alimentos .

. Bienes de consumo no durables.

En cambio, expresó sorpresa por la caída observada en bienes de consumo durables y sugirió que podría estar relacionada con un "aluvión" de compras registrado en el primer trimestre de 2025, particularmente en productos como heladeras y lavarropas.

Los bienes finales que más crecieron

Los datos del INDEC reflejaron además cuáles fueron los bienes finales que más aumentaron sus importaciones, medidos en dólares, entre enero y abril. Entre ellos aparecen:

Vehículos híbridos con motor a combustión y eléctrico.

con motor a combustión y eléctrico. Smartphones .

. Otros productos inmunológicos .

. Vehículos híbridos enchufables .

. Automóviles de cilindrada mayor a 1.000 cm³ y menor o igual a 1.500 cm³ .

. Vehículos exclusivamente eléctricos .

. Otros medicamentos dosificados .

. Pinturas y dibujos hechos a mano .

. Otros medicamentos hormonales .

. Otros medicamentos preparados.

En el rubro alimentos, los productos que más impactaron negativamente sobre el superávit comercial respecto de 2025 fueron la palta y el atún.

Perspectivas para el segundo semestre

Durante abril, las importaciones totales se ubicaron en torno a los u$s6.200 millones, lo que representó una caída interanual del 4%. La baja estuvo explicada principalmente por una reducción de 7,7% en las cantidades adquiridas en el exterior.

La consultora LCG sostuvo que la reducción de combustibles y energía, producto de un mayor autoabastecimiento local, junto con la fuerte caída de bienes de capital y partes vinculadas al estancamiento de la actividad económica, explican la retracción de las importaciones totales.

En la misma línea, la consultora Abeceb indicó que la dinámica moderada de las importaciones ocurre en un contexto en el que la actividad económica todavía no logra recuperarse completamente luego del parate registrado entre febrero y marzo.

Hacia adelante, las proyecciones señalan que las compras externas podrían mostrar una recuperación gradual durante el segundo semestre, aunque con una tracción todavía limitada y atada a una eventual mejora en el nivel de actividad económica.