El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes los resultados del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) correspondientes a octubre de 2026, con un incremento mensual del 1,6% en el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), respecto del mes anterior.

El dato constituye una referencia para observar la evolución de los precios en el ámbito mayorista y el comportamiento de los costos vinculados con la producción y comercialización de bienes. Según el informe oficial, la variación registrada durante el décimo mes del año ratificó la desaceleración del ritmo de aumentos en comparación con los períodos anteriores.

El resultado de octubre se ubicó por debajo del 3,2% registrado en septiembre, una diferencia que fue posteriormente destacada por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quien celebró públicamente la evolución del indicador. En cuanto al desempeño acumulado, el organismo estadístico precisó que los precios mayoristas aumentaron un 24,8% durante los primeros diez meses de 2026. Por su parte, la comparación interanual arrojó una variación del 29,8%, reflejando la evolución de los valores mayoristas respecto de octubre del año pasado.

Los números difundidos por el INDEC permiten observar tres dimensiones del comportamiento de los precios: el incremento mensual, la variación acumulada desde enero y la comparación interanual. En los tres casos, el indicador ofrece información sobre la dinámica de los valores que enfrentan los distintos sectores vinculados con la producción y la comercialización.

Productos nacionales e importados: las diferencias en octubre

Al analizar los componentes del IPIM, el informe del INDEC identificó que el incremento mensual estuvo impulsado principalmente por los productos nacionales, que registraron una suba del 1,6%.

Los productos importados, en tanto, mostraron un avance más moderado, con una variación del 0,9% durante octubre. Esta diferencia permite distinguir el comportamiento de los bienes producidos en el país respecto de aquellos provenientes del exterior. Mientras los primeros acompañaron el aumento del nivel general del índice, los segundos tuvieron una evolución inferior.

Dentro de los productos nacionales también se observaron diferencias según el tipo de bien considerado. Los productos manufacturados encabezaron los incrementos, con una suba del 1,8%, mientras que los productos primarios registraron un aumento del 1,1%.

La energía eléctrica, por su parte, permaneció sin modificaciones durante el período analizado, con una variación del 0,0%.

El detalle de los componentes del índice quedó conformado de la siguiente manera:

Productos nacionales: aumento del 1,6%.

Productos importados: incremento del 0,9%.

Productos manufacturados: suba del 1,8%.

Productos primarios: aumento del 1,1%.

Energía eléctrica: variación del 0,0%.

De esta manera, los productos manufacturados fueron el componente nacional que mostró el mayor incremento mensual, mientras que la energía eléctrica no registró variaciones. Los productos importados, por su parte, tuvieron un aumento inferior al de los bienes nacionales.

#DatoINDEC Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en octubre de 2026 respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros diez meses del año acumularon un alza de 24,8% https://t.co/F5ixkd569n https://t.co/wTOhZIMh8G — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 17, 2026

Los indicadores básicos también registraron aumentos del 1,5%

Además del Índice de Precios Internos al por Mayor, el INDEC presentó los resultados de otros indicadores que integran el Sistema de Índices de Precios Mayoristas y permiten analizar diferentes componentes de la evolución de los valores.

Uno de ellos es el Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo contemplado en el IPIM. Durante octubre, este indicador registró un incremento mensual del 1,5%, por debajo de la variación del índice general. En el acumulado de los primeros diez meses del año, la suba alcanzó el 24,0%, mientras que la comparación interanual se ubicó en el 28,3%.

El comportamiento del IPIB permite observar la evolución de los precios mayoristas sin incorporar el efecto de los impuestos, ofreciendo una medición complementaria a la del índice general difundido por el organismo estadístico.

En la misma línea, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también presentó una variación mensual del 1,5% en octubre. Este indicador mide la evolución de los precios de la producción local y excluye los impuestos, por lo que constituye otra referencia dentro del conjunto de estadísticas que el INDEC utiliza para relevar el comportamiento de los precios mayoristas.

Los principales resultados de estos indicadores complementarios fueron:

IPIB: aumento mensual del 1,5%.

IPIB acumulado en diez meses: incremento del 24,0%.

IPIB interanual: variación del 28,3%.

IPP: aumento mensual del 1,5%.

Los resultados muestran que tanto el índice básico mayorista como el índice básico del productor tuvieron incrementos inferiores al 1,6% registrado por el IPIM durante octubre.

Caputo celebró la desaceleración a través de las redes sociales

La publicación de los datos oficiales también generó una reacción del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quien utilizó sus redes sociales para destacar la evolución de los precios mayoristas durante octubre.

Luego de que el INDEC informara el incremento mensual del 1,6% en el Índice de Precios Internos al por Mayor, el titular del Palacio de Hacienda resaltó especialmente la diferencia respecto del resultado de septiembre, cuando el indicador había registrado una suba del 3,2%.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN MAYORISTA FUE DE 1,6% ✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en octubre una variación de 1,6% mensual y 29,8% interanual ✅ En el mes, los productos nacionales registraron una suba de 1,6% y los importados de 0,9%. Dentro de los productos nacionales, los productos primarios se incrementaron 1,1%, los manufacturados 1,8% y la energía eléctrica no presentó variaciones ✅ Los productos refinados del petróleo tuvieron una suba de 4,6% en el mes, que significó una incidencia de casi 0,6 p.p. en la variación del nivel general ✅ Por su parte, el Indice del Costo de la Construcción en el GBA (ICC) registró una suba de 1,7%, desagregada en un incremento de 1,5% en materiales, 1,8% en mano de obra y 1,8% en gastos generales — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2026

La desaceleración fue el eje de la valoración realizada por el funcionario, quien vinculó el comportamiento de los precios mayoristas con el impacto de las políticas de orden fiscal y monetario implementadas por el Gobierno.

A través de su cuenta oficial, Caputo destacó que la reducción del ritmo de aumento refleja el efecto positivo del ordenamiento de las cuentas fiscales y de las medidas monetarias sobre la estabilidad de los precios vinculados con la producción.

La reacción del ministro se produjo después de la difusión de las estadísticas oficiales y puso el foco en la comparación entre septiembre y octubre. La diferencia entre ambos registros fue de 1,6 puntos porcentuales, al pasar de una variación mensual del 3,2% a otra del 1,6%.