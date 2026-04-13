¿Carne de burro a la parrilla?: la propuesta que abrió un debate entre precio, cultura y negocio

La llegada de la carne de burro a las carnicerías de Chubut abrió una discusión profunda que excede lo gastronómico y se instala en el terreno de la economía regional, los hábitos de consumo y los límites culturales de la sociedad argentina. La propuesta, impulsada por el productor rural Julio Cittadini, comenzó a comercializarse este mes en Trelew, luego de dejar atrás una etapa experimental desarrollada en la zona de Punta Tombo.

El dato que más rápidamente captó la atención del mercado fue el valor de venta: 7.500 pesos por kilo, un precio con el que el emprendimiento busca posicionarse como una alternativa dentro de un escenario productivo complejo. La apuesta surge en un contexto marcado por la crisis estructural de la producción ovina, una actividad históricamente central para la Patagonia, y por las limitaciones naturales que presentan los suelos patagónicos para el ganado vacuno tradicional.

En ese marco, la iniciativa aparece como una búsqueda de reconversión productiva. Según explicó su impulsor, la propuesta se apoya en que "la carne de burro presenta cualidades nutricionales y organolépticas comparables a las de la carne vacuna", un argumento que busca instalarla como una opción viable para el mercado local.

La estrategia para romper el tabú social

Más allá de la comercialización inicial, el proyecto tiene un objetivo central: lograr validación social. Para eso, la estrategia elegida apunta a la experiencia directa del consumidor.

De acuerdo con lo informado, para el próximo 16 de abril se organizó una degustación en una parrilla, un evento pensado para que los vecinos puedan probar distintos platos elaborados con esta materia prima. La decisión de llevar la propuesta al formato parrilla no es menor: se trata de uno de los espacios simbólicos más representativos de la cultura alimentaria argentina.

Cittadini reforzó esa línea al sostener que "la carne de burro es muy nutritiva, de buen sabor y de muy buena calidad", y planteó que el crecimiento del consumo estará atado al ritmo con el que logren incrementar la escala productiva.

La resistencia cultural y ética

El principal frente de conflicto no está dado únicamente por la aceptación del producto en góndola, sino por la carga simbólica asociada al burro dentro del imaginario social.

Diversos sectores proteccionistas expresaron reparos frente al sacrificio de una especie históricamente vinculada al trabajo rural y la compañía, un aspecto que instala una dimensión emocional que dificulta su incorporación como alimento habitual.

La controversia, por lo tanto, se mueve entre dos planos: por un lado, la necesidad de encontrar nuevas respuestas económicas para el campo patagónico; por el otro, la persistencia de tabúes alimentarios y objeciones éticas que hoy dividen opiniones en la provincia.

Regulación, expansión y negocio

Más allá de la discusión simbólica, el futuro del emprendimiento depende de una ingeniería regulatoria y comercial compleja. Si bien el proyecto ya cuenta con permisos locales, su expansión a nivel federal requiere el aval del SENASA, una instancia clave que suele representar el mayor obstáculo para el desarrollo de carnes alternativas en Argentina.

En paralelo, el plan estratégico de "Burros Patagones" amplía el horizonte del negocio. La iniciativa no se limita a la venta de carne, sino que también proyecta la exportación del cuero para la medicina tradicional china, sumando una segunda vía de desarrollo comercial.

El propio Cittadini sintetizó esa visión al afirmar: "Estoy convencido de que el consumo de carne va a venir en paralelo con el incremento que nosotros podamos tener de la producción".

Así, la propuesta que comenzó en Punta Tombo se presenta como un intento por transformar la adversidad productiva del campo patagónico en una nueva oportunidad económica, en medio de una discusión social que recién empieza y que promete seguir creciendo al ritmo de su llegada a las parrillas y carnicerías de Chubut.