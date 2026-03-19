Carne vacuna: Ciccra advierte la caída más fuerte en dos décadas

La histórica y casi sagrada relación de los argentinos con la carne vacuna atraviesa hoy uno de sus momentos más críticos y desafiantes desde que se tiene registro estadístico moderno. Lo que durante décadas fue el centro indiscutido de la dieta nacional, un símbolo de estatus cultural y un indicador de bienestar social, hoy muestra señales de un repliegue sin precedentes. Según el último informe detallado de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), el consumo per cápita ha sufrido un fuerte retroceso hasta situarse en apenas 47,3 kilos anuales. Esta cifra no es simplemente un número frío en una planilla; representa el nivel más bajo de las últimas dos décadas, un piso que no se perforaba desde hace veinte años y que refleja una transformación forzada en la mesa de los ciudadanos.

El dato actual cobra una dimensión aún más alarmante cuando se analiza en perspectiva histórica y comparativa. La retracción no parece ser un fenómeno estacional o pasajero, sino una tendencia que se ha profundizado con el correr de los años frente al persistente deterioro de las condiciones macroeconómicas del país. Para comprender la magnitud real del desplome, basta observar las cifras de mediados de la década de 2000, cuando la situación era diametralmente opuesta. En el año 2005, el consumo de carne vacuna alcanzaba los 62,2 kilos por habitante, mientras que apenas tres años después, en 2008, la ingesta rozaba los 70 kilos. Aquellas marcas consolidaban a la Argentina como el líder absoluto y uno de los países con mayor ingesta de este producto a nivel global, una realidad que hoy parece quedar en el recuerdo ante el avance de la crisis.

El factor económico: poder adquisitivo y nuevas prioridades

El diagnóstico de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes es sumamente claro al señalar los responsables directos de esta tendencia declinante. La caída responde, fundamentalmente, al sostenido deterioro del poder adquisitivo de los salarios reales. Esta pérdida de capacidad de compra ha forzado a las familias argentinas a reconfigurar sus presupuestos domésticos de manera drástica, donde el rubro de alimentos ocupa una porción cada vez más rígida y difícil de financiar. En este escenario de restricción monetaria, muchos hogares se han visto obligados a tomar decisiones que afectan su identidad culinaria, reduciendo drásticamente la frecuencia de compra de cortes tradicionales o, en los casos más extremos, eliminándolos por completo de su dieta cotidiana.

La crisis ha empujado a los consumidores hacia un pragmatismo de supervivencia que altera las reglas de fidelidad al producto. La histórica preferencia por la carne vacuna ha cedido finalmente ante la urgencia del bolsillo, provocando un desplazamiento masivo de la demanda hacia proteínas animales que resultan más accesibles económicamente. El pollo y el cerdo han ganado un terreno histórico en la mesa familiar, funcionando como los principales sustitutos ante la imposibilidad de costear los precios de la res. El consumidor actual ha dejado de lado la tradición para priorizar estrictamente el valor de góndola, consolidando un cambio de comportamiento que prioriza el precio por sobre la costumbre y que lleva al abandono de los cortes que antes eran moneda corriente en el menú semanal de cualquier hogar.

Impacto en la cadena comercial y el cambio cultural

La onda expansiva de esta caída estrepitosa en el consumo no se detiene únicamente en el plato del consumidor final, sino que afecta de manera directa y preocupante a toda la cadena de comercialización minorista. En el sector cárnico, las advertencias son constantes y provienen de diversos eslabones de la industria. Las carnicerías de barrio y los mostradores de carne en los grandes supermercados muestran una marcada desaceleración en sus niveles de ventas. Los carniceros, que actúan como testigos directos de este fenómeno social, reportan que el flujo de clientes no solo ha disminuido en frecuencia, sino que el volumen de cada compra individual es sensiblemente menor al de años anteriores, con pedidos que se han vuelto más austeros y selectivos.

Más allá de lo estrictamente financiero o estadístico, el informe de Ciccra pone de relieve un fenómeno sociológico mucho más profundo: un cambio cultural irreversible en la mesa de los argentinos. La carne vacuna, que históricamente ha sido la protagonista absoluta de los encuentros sociales, el asado del domingo y la alimentación diaria, está perdiendo su centralidad histórica frente a la presión de la crisis. La situación económica no solo está ajustando los números rojos de la industria, sino que está reescribiendo la identidad culinaria del país. En un contexto donde el precio se ha convertido en el factor determinante de la nutrición, la tradición del bife diario comienza a ceder terreno de forma definitiva, dejando paso a una dieta más diversificada por pura necesidad, pero notablemente menos vinculada a su herencia histórica y productiva.