Una familia tipo necesita $1.469.768 por mes para no ser pobre

El costo de vida volvió a ubicarse en el centro de la escena económica tras la publicación de los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que informó que una familia tipo necesitó en abril ingresos mensuales por al menos 1.469.768 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza.

El dato surge de la actualización de la Canasta Básica Total (CBT), indicador utilizado para medir el umbral de pobreza en la Argentina y que contempla el conjunto de bienes y servicios esenciales que requiere un hogar para cubrir sus necesidades básicas mensuales.

En paralelo, el organismo estadístico también dio a conocer el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el límite de indigencia. Según el informe oficial, una familia tipo necesitó en abril 665.053 pesos para cubrir únicamente sus necesidades alimentarias básicas.

Los nuevos números se conocieron el mismo día en que el INDEC informó que la inflación de abril fue del 2,6%, marcando una desaceleración respecto del mes anterior. Tanto la CBT como la CBA registraron aumentos inferiores al Índice de Precios al Consumidor durante el cuarto mes del año.

#DatoINDEC

Las canastas básicas alimentaria y total aumentaron 1,1% y 2,5% en abril de 2026 con relación a marzo, respectivamente. A nivel interanual, ambas registraron un alza de 32,4%

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El impacto de las canastas sobre el costo de vida

La Canasta Básica Total tuvo en abril un incremento mensual del 2,5%, apenas por debajo de la inflación general. Con esa variación, el valor necesario para que un hogar tipo no sea considerado pobre llegó a los mencionados 1.469.768 pesos.

El informe oficial establece que cualquier grupo familiar cuyos ingresos mensuales no alcancen esa cifra queda técnicamente ubicado por debajo de la línea de pobreza. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria mostró una variación menor, del 1,1% mensual. Sin embargo, el costo de cubrir solamente las necesidades alimenticias básicas alcanzó igualmente los 665.053 pesos para un hogar tipo.

El organismo utiliza este indicador para definir la línea de indigencia. En consecuencia, aquellas familias cuyos ingresos no logran cubrir ese monto son consideradas indigentes.

La evolución durante 2026

Aunque en abril las canastas subieron menos que la inflación general, los datos acumulados del primer cuatrimestre muestran un comportamiento similar al IPC.

Según el INDEC:

La inflación acumulada en 2026 alcanza el 12,3%.

La Canasta Básica Total aumentó también 12,3% entre diciembre y abril.

La Canasta Básica Alimentaria acumuló un incremento de 12,8% en el mismo período.

En diciembre, la CBT se ubicaba en 1.308.723 pesos y en abril alcanzó 1.469.768 pesos.

En tanto, la CBA pasó de 589.510 pesos a 665.053 pesos durante el período analizado. Los números reflejan cómo el incremento sostenido de precios continúa impactando directamente sobre el presupuesto de los hogares, incluso en un escenario donde el índice inflacionario mensual mostró cierta desaceleración respecto de meses anteriores.

Diferencias según la composición familiar

El informe difundido por el organismo estadístico también detalla cómo varían los costos según la composición de cada hogar. El caso que se toma habitualmente como referencia corresponde a una familia tipo integrada por:

Un varón de 35 años.

Una mujer de 31 años.

Un hijo de 6 años.

Una hija de 8 años.

Sin embargo, el INDEC aclara que los montos cambian de acuerdo con la cantidad de integrantes y las características de cada grupo familiar. Para un hogar de tres personas compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, los valores correspondientes al mes de abril fueron:

Canasta Básica Total: 1.170.106 pesos.

Canasta Básica Alimentaria: 429.460 pesos.

De acuerdo con el informe, el costo mensual total de este tipo de hogar fue casi 300 mil pesos inferior al de una familia tipo de cuatro integrantes.

Hogares numerosos y mayores gastos

El relevamiento estadístico también contempló el caso de familias más numerosas, donde el impacto del costo de vida resulta todavía más elevado. Para un hogar de cinco personas integrado por:

Un varón de 30 años.

Una mujer de 30 años.

Tres hijos de 1, 3 y 5 años.

el organismo calculó que durante abril se necesitó:

699.490 pesos para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

1.545.872 pesos para afrontar la Canasta Básica Total.

Los datos muestran que el incremento en la cantidad de integrantes produce una suba significativa en el nivel de ingresos necesarios para sostener las necesidades básicas mensuales.