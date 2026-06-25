Catamarca lidera el crecimiento salarial real en el empleo privado

El salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado en Argentina exhibió durante marzo una heterogeneidad marcada entre jurisdicciones, evidenciando disparidades estructurales vinculadas tanto a la región como al tipo de actividad económica predominante.

De acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, las diferencias salariales entre provincias alcanzan niveles significativos.

En términos generales, el salario bruto promedio nacional se ubicó en $2.207.129, pero con fuertes contrastes territoriales: mientras algunas jurisdicciones superan ampliamente la media, otras se encuentran muy por debajo, reflejando estructuras productivas muy disímiles.

Las jurisdicciones de mayores salarios: liderazgo patagónico y CABA

El informe confirma el predominio de las provincias patagónicas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los niveles salariales más altos del país.

Las jurisdicciones que se ubicaron por encima del promedio nacional fueron:

Neuquén: $3.808.627

Santa Cruz: $3.768.615

Chubut: $2.958.750

CABA: $2.722.942

Tierra del Fuego: $2.715.173

Estas dos primeras provincias —Neuquén y Santa Cruz— son además las únicas que superan la barrera de los $3 millones, marcando una distancia significativa respecto del resto del país.

El informe también destaca que los sectores de explotación de minas y canteras, electricidad, gas y agua, e intermediación financiera son los que lideran los salarios más altos. Sin embargo, su peso en el empleo total es limitado, ya que en la mayoría de las provincias no superan una cuarta parte del total de puestos registrados.

Sectores de menores salarios y su impacto estructural

En el otro extremo de la estructura salarial se ubican actividades con remuneraciones considerablemente más bajas:

Enseñanza

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Hoteles y restaurantes

Estos sectores, al igual que los de mayores salarios, representan una participación reducida dentro del empleo total, pero influyen en la dispersión general de ingresos dentro de cada jurisdicción.

Catamarca: una de las pocas provincias con crecimiento real positivo

En este escenario de estancamiento generalizado, Catamarca aparece como un caso relevante dentro del mapa salarial argentino.

El informe indica que en el primer trimestre del año el salario promedio en cada jurisdicción registró una variación real interanual negativa del 0,9%, lo que refleja una pérdida de poder adquisitivo en términos reales a nivel agregado.

Sin embargo, solo tres jurisdicciones lograron escapar a esta tendencia:

Catamarca: +5%

San Juan: +0,8%

Formosa: +0,3%

En este contexto, Catamarca no solo se destaca por ser la de mayor crecimiento real entre todas las provincias, sino que además rompe con la dinámica general de caída, posicionándose como un punto atípico dentro del comportamiento salarial nacional.

El salario bruto promedio en la provincia se ubicó en $1.826.270, lo que la coloca en una posición intermedia dentro del ranking nacional, aunque por debajo del promedio país de $2.207.129.

Catamarca en el contexto del ranking salarial provincial

El detalle completo del salario bruto promedio por jurisdicción permite dimensionar la ubicación relativa de Catamarca dentro del país:

Neuquén: $3.808.627

Santa Cruz: $3.768.615

Chubut: $2.958.750

CABA: $2.722.942

Tierra del Fuego: $2.715.173

Río Negro: $2.132.808

GBA: $2.085.471

Resto PBA: $2.053.172

Santa Fe: $1.978.080

Catamarca: $1.826.270

La Pampa: $1.801.357

San Juan: $1.798.580

Salta: $1.786.369

Jujuy: $1.780.179

San Luis: $1.767.492

Córdoba: $1.749.108

Entre Ríos: $1.640.337

Mendoza: $1.628.096

Formosa: $1.525.717

Chaco: $1.448.454

Corrientes: $1.437.891

Misiones: $1.410.385

Tucumán: $1.391.999

Santiago del Estero: $1.353.059

La Rioja: $1.308.235

Este ranking evidencia una estructura salarial fuertemente segmentada, donde Catamarca se ubica en la mitad superior del bloque inferior, pero con un desempeño destacado en términos de evolución real.