China gana protagonismo en la economía argentina impulsada por el agro y el litio

China continúa consolidándose como uno de los principales socios comerciales de la Argentina y, en algunos períodos de 2025, incluso logró superar a Brasil como principal destino e interlocutor comercial del país.

Así lo destacó Javier Losada, presidente de la Cámara Argentino-China de Producción, Industria y Comercio, quien señaló que las exportaciones argentinas hacia el gigante asiático registraron un crecimiento cercano al 80% durante los primeros cuatro meses del año, mientras que las importaciones desde China disminuyeron un 7%.

"El intercambio comercial ha ido creciendo. El año pasado aumentaron tanto las importaciones como las exportaciones en un 60%, y este año las exportaciones crecieron un 78%, mientras que las importaciones cayeron un 7%", afirmó.

Una balanza que sigue siendo desfavorable

A pesar del fuerte crecimiento de las exportaciones, la balanza comercial entre ambos países continúa siendo negativa para la Argentina.

Por ese motivo, desde la Cámara Argentino-China impulsan una agenda de negociaciones destinada a ampliar la oferta exportable y abrir nuevos mercados para productos nacionales.

Según Losada, existen oportunidades concretas para incrementar las ventas de cereales como trigo, maíz y soja, además de productos vinculados a la industria cárnica bovina y porcina.

El potencial del agro y las economías regionales

Entre los sectores con mayores posibilidades de expansión aparecen las menudencias bovinas y porcinas, cuyos protocolos sanitarios aún se encuentran pendientes de aprobación.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, la apertura de esos mercados podría representar negocios por más de 370 millones de dólares.

A su vez, las economías regionales también aparecen como protagonistas. El maní podría generar ingresos adicionales cercanos a los 300 millones de dólares, mientras que las legumbres tendrían un potencial de exportación estimado en 160 millones.

Losada también mencionó oportunidades para productos como los arándanos y otros alimentos con demanda creciente en el mercado asiático.

El litio, un sector estratégico para Catamarca

Más allá del agro, la minería ocupa un lugar central en la relación comercial entre ambos países.

En ese sentido, el titular de la Cámara destacó que el litio representa actualmente el 25% de las exportaciones argentinas hacia China durante los primeros cuatro meses del año.

La afirmación cobra especial relevancia para Catamarca, una de las principales provincias productoras de litio del país y destino de importantes inversiones vinculadas al desarrollo minero.

La creciente demanda china de minerales estratégicos posiciona a la provincia como uno de los actores clave dentro de la relación económica bilateral.

Los acuerdos pendientes

Durante una reunión reciente con funcionarios del Ministerio de Economía, representantes de la Cámara Argentino-China analizaron distintos obstáculos que todavía limitan el crecimiento del intercambio comercial.

Entre los principales temas pendientes figuran autorizaciones relacionadas con biotecnología agrícola, protocolos sanitarios para exportaciones cárnicas y cuestiones vinculadas al sector avícola.

"Somos dos economías muy complementarias. En gran medida, lo que importa China es lo que exporta la Argentina", sostuvo Losada.

En ese marco, consideró que una eventual misión oficial a Beijing podría contribuir a acelerar negociaciones que permanecen abiertas desde hace tiempo.

La relación con Estados Unidos

Consultado sobre el impacto que podría tener la cercanía política entre el gobierno de Javier Milei y Estados Unidos, Losada descartó que exista un riesgo para el vínculo comercial con China.

Según explicó, el comercio internacional continúa desarrollándose más allá de las diferencias geopolíticas y recordó que numerosos líderes internacionales visitaron recientemente el país asiático.

Además, defendió la incorporación de tecnología y bienes de capital provenientes de China como una herramienta para mejorar la competitividad de la producción argentina.

"Hay mucha innovación tecnológica que puede ayudar a bajar el costo argentino y mejorar la competitividad. La idea es generar un círculo virtuoso que permita aumentar la producción y las exportaciones", concluyó.