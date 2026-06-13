El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos y fortalece las expectativas de regreso a los mercados internacionales

El riesgo país registró una fuerte caída en los últimos días y perforó la barrera de los 500 puntos básicos, una referencia clave para los mercados financieros y para las aspiraciones del Gobierno nacional de recuperar el acceso al crédito internacional.

La baja se produjo luego de que la calificadora S&P mejorara la nota de la deuda soberana argentina, una decisión que se sumó a una medida similar adoptada semanas atrás por Fitch y que generó una reacción positiva entre los inversores.

El movimiento también es observado con atención en provincias como Catamarca, ya que una mejora en las condiciones financieras del país puede traducirse en mayores niveles de inversión, financiamiento y actividad económica.

Una caída acelerada del indicador

Al cierre del miércoles, el riesgo país se ubicaba en 503 puntos básicos. Sin embargo, tras conocerse la decisión de S&P, el indicador elaborado por JP Morgan profundizó su descenso y terminó la semana en 438 puntos.

La caída marcó un cambio significativo respecto de los niveles observados a comienzos de año y consolidó una tendencia favorable para los activos argentinos.

Según explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente, la mejora en la calificación crediticia permitió destrabar restricciones que limitaban la participación de numerosos fondos internacionales en el mercado argentino.

Más inversores habilitados para operar

Ritondale señaló que muchos fondos de inversión internacionales tienen prohibido adquirir activos emitidos por países cuya deuda se encuentra dentro de la categoría "CCC".

Por ese motivo, la decisión de S&P de elevar la calificación de Argentina a "B-" adquiere una importancia estratégica.

De acuerdo con el especialista, numerosos reglamentos de inversión exigen que al menos dos de las tres principales agencias calificadoras ubiquen a un país en categoría "B" para autorizar nuevas inversiones.

La mejora otorgada por S&P, sumada a la decisión previa de Fitch, permitió superar esa barrera y habilitar el ingreso de nuevos capitales.

Como consecuencia, los bonos argentinos registraron subas más pronunciadas que las observadas tras la actualización realizada anteriormente por Fitch.

El universo de inversión podría ampliarse

Un informe de GMA Capital sostuvo que el cambio de categoría amplía considerablemente la base de potenciales inversores.

Según las estimaciones del mercado, el capital habilitado para invertir en activos argentinos podría pasar de una franja de entre 150.000 y 250.000 millones de dólares a superar los 300.000 millones.

Además, la diferencia entre la tasa que pagan los bonos argentinos y la de otros mercados emergentes se redujo a unos 250 puntos básicos, el nivel más bajo registrado durante la última década.

A comienzos de año esa brecha rondaba los 450 puntos.

¿Argentina está más cerca de volver a emitir deuda?

Con un riesgo país ubicado entre 350 y 450 puntos, distintos analistas consideran que Argentina estaría en condiciones de regresar a los mercados internacionales para refinanciar vencimientos mediante nuevas colocaciones de deuda.

En ese escenario, las tasas podrían ubicarse en un rango de un dígito, aunque todavía cercanas al 9%.

Desde GMA Capital señalaron que una continuidad del equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y el fortalecimiento de las reservas internacionales podrían favorecer una mayor convergencia hacia los niveles observados en otros países con calificaciones similares.

Por el momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene otras estrategias para obtener divisas, aunque en el mercado financiero no descartan una eventual colocación internacional antes de fin de año.

Opiniones divididas sobre el futuro del indicador

Para Martín Polo, jefe de Estrategia de Cohen, el nivel actual del riesgo país ya no representa una limitación relevante para una eventual salida al mercado internacional.

El especialista consideró que, en comparación con otros países de América Latina y con bonos corporativos estadounidenses, el indicador argentino se encuentra cerca de un piso en el corto plazo.

En cambio, Ritondale proyectó que la mejora podría profundizarse durante los próximos meses.

Entre los factores que podrían impulsar una nueva baja mencionó la formalización de líneas de financiamiento respaldadas por organismos internacionales, el próximo pago de bonos soberanos previsto para julio, la continuidad en la acumulación de reservas y una eventual emisión internacional de deuda durante el tercer trimestre.

Mientras tanto, la evolución del riesgo país continúa siendo uno de los principales termómetros de la confianza de los mercados sobre el rumbo económico del Gobierno y sobre las posibilidades de consolidar la recuperación financiera de la Argentina.