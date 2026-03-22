Consumo en Argentina: la "triple infidelidad" que adoptan las familias para ahorrar

En un escenario de ajuste del poder adquisitivo, los argentinos redefinen sus estrategias de consumo para cuidar el bolsillo. Un informe de la consultora Moiguer identificó un cambio profundo en los hábitos de compra durante el primer trimestre de 2026, al que denominó como una "triple infidelidad".

El estudio advierte que, aunque la macroeconomía muestra señales de ordenamiento, una gran parte de los hogares sigue enfrentando dificultades. En ese contexto, el 61% de los encuestados afirmó haber reducido gastos en el último mes y más de la mitad considera que sus ingresos están por debajo de la inflación.

Lejos de resignar el consumo, las familias adoptan lo que el informe define como una "ingeniería de la liquidez": combinan promociones, distintos medios de pago y múltiples canales para optimizar cada compra.

El rasgo más destacado de este comportamiento es la ruptura de tres fidelidades tradicionales. En primer lugar, al canal de compra: los consumidores ya no concentran sus gastos en un solo lugar, como supermercados, sino que distribuyen sus compras entre diferentes comercios y plataformas en busca de mejores precios.

En segundo lugar, la fidelidad a las marcas también se debilita. Según el relevamiento, el 83% de los argentinos asegura que ya no se mantiene fiel a una marca, mientras que el 86% incorporó opciones más económicas en el último año.

El tercer quiebre se da en relación al origen de los productos. En un contexto de mayor apertura comercial, el 43% de los consumidores prioriza el precio por sobre si el producto es nacional o importado.

A pesar de este escenario, el informe destaca que los hogares intentan sostener ciertos consumos vinculados al ocio y las gratificaciones personales. Esta tendencia se refleja en el repunte de la actividad en shoppings y el movimiento turístico durante el fin de semana largo de Carnaval.

El estudio describe así a un consumidor "activo y pragmático", que ajusta sus decisiones día a día sin abandonar completamente sus hábitos. En paralelo, persiste una expectativa moderadamente optimista: el 42% cree que su nivel de consumo mejorará y el 36% planea adquirir bienes durables a lo largo de 2026.

Este fenómeno también se replica en provincias como Catamarca, donde las familias adaptan sus estrategias de compra frente al impacto de la inflación en los ingresos.