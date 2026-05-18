¿Cuánto gana un empleado de seguridad privada en mayo?

El salario de los trabajadores de seguridad privada en Argentina durante mayo de 2026 continúa regido por el acuerdo paritario firmado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). Este acuerdo establece incrementos progresivos para el primer semestre del año, garantizando que los ingresos del sector se mantengan actualizados frente a la inflación y la complejidad de los servicios prestados.

Dentro de esta estructura, el vigilador general, que representa la categoría base del convenio colectivo 507/07, percibe $1.584.600 brutos mensuales, incluyendo todos los adicionales contemplados por el acuerdo salarial. Es importante destacar que el ingreso final puede variar en función de:

Categoría laboral

Antigüedad del trabajador

Zona de prestación del servicio

Tipo de tarea asignada, que puede abarcar vigilancia física, monitoreo, control de eventos o funciones técnicas especializadas

Escala salarial por categoría

La escala salarial vigente del convenio colectivo 507/07 establece los siguientes salarios brutos estimados para mayo de 2026, con todos los adicionales incluidos:

Vigilador general: $1.584.600

$1.584.600 Vigilador bombero: $1.658.200

$1.658.200 Administrativo: $1.692.900

$1.692.900 Vigilador principal: $1.730.700

$1.730.700 Verificación de eventos: $1.658.200

$1.658.200 Operador de monitoreo: $1.658.200

$1.658.200 Guía técnico: $1.692.900

$1.692.900 Instalador de sistemas electrónicos: $1.730.700

$1.730.700 Controlador de admisión y permanencia general: $1.584.600

Estos montos representan el salario bruto mensual estimado, incluyendo todos los adicionales previstos en el acuerdo paritario vigente hasta junio de 2026.

Composición del salario de un vigilador general

El salario de un vigilador general se compone de diversos elementos que reflejan la complejidad del convenio y las condiciones de trabajo:

Sueldo básico: $902.600

$902.600 Adicional por presentismo: $165.000

$165.000 Viático: $487.000

$487.000 Adicional no remunerativo: $30.000

Este esquema de composición se replica en las demás categorías, aunque con variaciones en función de la jerarquía y la naturaleza de las funciones desempeñadas.

Conceptos adicionales incluidos en el convenio

Además de los componentes mencionados, los ingresos mensuales pueden incluir otros conceptos contemplados por el convenio colectivo 507/07:

Sueldo básico por categoría

Adicional por presentismo

Viáticos no remunerativos

Sumas no remunerativas definidas en el acuerdo 2026

Adicional vacacional extraordinario

Plus por tareas específicas, como servicios en aeropuertos, monitoreo, eventos o destinos diferenciales

Estos elementos permiten que el ingreso final refleje tanto la categoría como la complejidad de las tareas asignadas, asegurando una compensación proporcional al nivel de responsabilidad y especialización de cada trabajador.

Perspectivas y contexto del sector

El sector de seguridad privada en Argentina se encuentra estructurado en torno a un sistema de remuneración escalonado, diseñado para reconocer tanto la experiencia como la especialización técnica de los trabajadores. La vigencia del acuerdo paritario 2026 evidencia un esfuerzo por mantener la estabilidad laboral y asegurar que los ingresos acompañen las demandas del mercado.

En este contexto, el vigilador general actúa como base de la pirámide salarial, mientras que los roles especializados —como instaladores de sistemas electrónicos, guías técnicos y operadores de monitoreo— reciben una compensación superior, reflejando su capacitación específica y la complejidad de sus funciones.

El cumplimiento de estos acuerdos por parte de UPSRA y CAESI consolida un marco de seguridad laboral y salarial, donde cada categoría encuentra definida su remuneración, permitiendo transparencia y previsibilidad tanto para empleadores como para trabajadores del sector.