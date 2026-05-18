Un gremio anunció un nuevo aumento y el salario inicial del sector supera los $2,3 millones

Los trabajadores bancarios consiguieron un nuevo aumento del 2,6%, que eleva el salario inicial a $2.319.195,20, según lo establecido en la paritaria firmada por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Este incremento refleja el esfuerzo conjunto entre el gremio y las cámaras empresariales para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico exigente.

Además, por la celebración del Día del Bancario, el monto mínimo del bono será de $2.067.482,29, con la aclaración de que dicho valor estará sujeto a futuras actualizaciones que puedan derivarse de la evolución del marco paritario.

Es importante destacar que esta actualización salarial será aplicable a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, asegurando así una cobertura integral de todos los conceptos que componen el salario bancario.

Comunicado oficial de La Bancaria

En un comunicado oficial, La Bancaria informó los detalles de la actualización:

"Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de abril de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cuatro primeros meses del año un 12,3% sobre los salarios de diciembre de 2025", sostuvo el gremio.

El mensaje oficial subraya que el incremento salarial es acumulativo, reflejando un 12,3% sobre los salarios de diciembre de 2025 durante los primeros cuatro meses de 2026. Esto implica que el ajuste no se limita únicamente al salario básico, sino que también incorpora los adicionales convencionales y no convencionales, consolidando una actualización integral de la remuneración bancaria.

Proyección y continuidad de la paritaria

Según lo acordado previamente, el mecanismo de actualización salarial continuará de manera idéntica en mayo, manteniendo el mismo alcance estipulado en los acuerdos salariales previos. Esto asegura que los trabajadores bancarios mantengan una previsibilidad en sus ingresos y una protección frente a la inflación y otras variables económicas.

Además, La Bancaria anunció que se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de junio de 2026, con el objetivo de continuar evaluando y ajustando los salarios conforme a las necesidades de los trabajadores y las condiciones del sector financiero.

Garantía de poder adquisitivo

La Asociación Bancaria enfatizó que estas medidas buscan garantizar que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus salarios. En un entorno donde la inflación y los ajustes de precios impactan directamente en el bienestar económico de las familias, la actualización salarial representa una política activa de protección y estabilidad para los empleados del sector.

En síntesis, los acuerdos recientes entre La Bancaria y las cámaras empresariales reflejan un compromiso sostenido con la valorización del trabajo bancario, asegurando aumentos periódicos, cobertura integral de remuneraciones y continuidad en las negociaciones paritarias para 2026.

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