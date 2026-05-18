ARCA reglamentó el certificado de trabajo digital: cuáles son los cambios que se vienen

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este lunes la reglamentación del nuevo sistema digital para la emisión de certificados de trabajo, en el marco de las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5848/2026, publicada en el Boletín Oficial, y representa una transformación en la forma en que los empleadores deberán cumplir con la obligación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de esta reglamentación, los certificados podrán emitirse de manera electrónica a través del sitio web institucional de ARCA, incorporando nuevas herramientas digitales y sistemas de validación automatizados.

El objetivo de la normativa es agilizar los trámites vinculados a la finalización de las relaciones laborales y modernizar el esquema de emisión y entrega de la documentación correspondiente.

Cómo funcionará el nuevo certificado digital

La resolución establece que los empleadores deberán utilizar el sistema "Simplificación Registral" para generar el formulario F.984, denominado "Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT". La normativa contempla dos modalidades posibles para emitir el certificado en formato digital y formato físico. En el caso del formato digital, el documento se emitirá electrónicamente y no requerirá firma hológrafa ni firma digital adicional. La validación de identidad se realizará mediante la utilización de la Clave Fiscal del empleador, que deberá contar con nivel de seguridad 2 o superior.

La resolución introduce así un mecanismo completamente digitalizado para la confección y puesta a disposición de la documentación laboral.

Por otro lado, el formato físico continuará vigente como alternativa opcional. En esos casos, el certificado deberá imprimirse por duplicado y tendrá que contar con las firmas de ambas partes para resultar válido.

El acceso de los trabajadores a la documentación

La reglamentación también establece nuevos mecanismos para que los trabajadores puedan acceder directamente a sus certificados laborales. Según informó ARCA, los empleados podrán consultar y obtener la documentación desde el servicio denominado "Trabajo en Blanco", disponible dentro de la página web institucional del organismo.

Además, continuarán habilitadas las vías de acceso a través de los sistemas de Home Banking de las entidades bancarias donde los trabajadores perciben sus haberes, siempre que dichas entidades estén homologadas por ARCA.

De este modo, el sistema apunta a centralizar digitalmente el acceso a la documentación laboral y facilitar la disponibilidad inmediata de los certificados.

El Certificado Digital de Ingresos Laborales incorporará código QR

Uno de los cambios destacados de la nueva reglamentación es la incorporación de un sistema de validación mediante código QR para el Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL).

Este documento contiene el detalle de las remuneraciones correspondientes a los últimos seis meses y, a partir de ahora, incluirá un código QR que permitirá verificar la autenticidad del certificado de manera instantánea utilizando un dispositivo móvil. La incorporación de esta herramienta busca fortalecer los mecanismos de validación documental y facilitar el control de autenticidad de los certificados emitidos electrónicamente.

Los datos utilizados para confeccionar los certificados

La resolución indica que el sistema utilizará automáticamente la información existente en las bases de datos de ARCA para confeccionar los certificados laborales. Entre los datos que serán tomados de manera automática figuran:

Altas laborales

Bajas

Liquidaciones salariales

Declaraciones juradas de aportes y contribuciones

El nuevo mecanismo apunta a reducir intervenciones manuales y simplificar el proceso administrativo tanto para empleadores como para trabajadores.

La situación de las relaciones laborales anteriores a 1994

La normativa también contempla una situación particular vinculada a relaciones laborales antiguas. ARCA estableció que, cuando el certificado incluya períodos anteriores a julio de 1994, el empleador deberá complementar la documentación generada por el sistema con una constancia manual.

Esa constancia deberá elaborarse utilizando los libros de sueldos y jornales correspondientes al período en cuestión.

La disposición introduce así una excepción específica para aquellos casos en los que la información histórica no se encuentre completamente incorporada en las bases de datos digitales del organismo.

Cambios normativos y entrada en vigencia

Como parte de la reorganización del esquema legal, ARCA dispuso además la derogación de la Resolución General N° 2.316 y realizó modificaciones sobre la Resolución General N° 3.676.

Según se informó oficialmente, todas estas disposiciones comenzaron a regir desde este lunes 18 de mayo.

La medida se enmarca dentro del proceso de implementación de la Ley de Modernización Laboral y representa un avance hacia la digitalización integral de los procedimientos administrativos vinculados al empleo registrado.