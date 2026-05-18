YMAD impulsa la formación de profesionales con prácticas y trabajos académicos

La empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, YMAD, continúa fortaleciendo su política de articulación con el sistema universitario a través de programas de prácticas profesionales y acompañamiento académico destinados a estudiantes de distintas disciplinas vinculadas a la industria minera, tecnológica y científica.

En el marco de esa estrategia institucional, la compañía mantiene actualmente en gestión un total de 31 vinculaciones académicas con estudiantes de universidades nacionales, consolidando su perfil como espacio de formación técnica y profesional para nuevas generaciones de especialistas.

Las iniciativas se desarrollan en conjunto con la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, mediante un esquema de trabajo articulado con distintas facultades y carreras relacionadas con la minería, la ingeniería, la geología y las ciencias ambientales.

Un esquema de formación

Las acciones impulsadas por YMAD forman parte de una política orientada a generar oportunidades concretas de aprendizaje y experiencia profesional para estudiantes universitarios, promoviendo una vinculación temprana con el ámbito productivo y técnico. De acuerdo con la información difundida por la empresa, del total de 31 vinculaciones académicas activas:

26 corresponden a prácticas profesionales.

5 están vinculadas a trabajos finales de grado.

La iniciativa apunta a que los estudiantes puedan desarrollar experiencias de formación directamente relacionadas con escenarios reales de trabajo y procesos técnicos vinculados a la actividad minera y científica. En ese contexto, la empresa reafirma su posicionamiento como "empresa escuela", concepto bajo el cual busca consolidar espacios de capacitación, transferencia de conocimientos y fortalecimiento del capital humano regional.

Las carreras involucradas en el programa

Las vinculaciones académicas abarcan distintas disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo técnico, científico y productivo de la región. Entre las carreras involucradas se encuentran:

Ingeniería de Minas

Geología

Ingeniería Geodésica y Geofísica

Ingeniería Química

Física Ambiental

Tecnicatura Universitaria Industrial

La diversidad de especialidades refleja el alcance multidisciplinario de los programas desarrollados por YMAD y su relación con distintas áreas de conocimiento vinculadas a la minería y las ciencias aplicadas. La empresa destacó que este tipo de iniciativas permiten fortalecer la formación práctica de estudiantes universitarios y facilitar instancias de integración entre los ámbitos académico y productivo.

El vínculo entre universidad, ciencia y producción

Uno de los ejes centrales de la política institucional impulsada por YMAD es la articulación permanente con universidades nacionales y espacios de formación superior. La empresa considera que la relación entre educación, ciencia y producción constituye una herramienta fundamental para promover procesos de desarrollo sostenible y consolidar perfiles profesionales preparados para responder a las demandas actuales y futuras del sector.

En ese marco, las prácticas profesionales y los trabajos académicos funcionan como mecanismos de transferencia de conocimientos y construcción de experiencia aplicada.

La articulación con la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán permite además ampliar las posibilidades de formación para estudiantes de distintas carreras técnicas y científicas, integrando el trabajo académico con escenarios concretos de desempeño profesional.

Formación técnica y desarrollo regional

YMAD señaló que las acciones desarrolladas forman parte de una estrategia de fortalecimiento del capital humano regional, entendiendo que la capacitación de futuros profesionales resulta clave para el crecimiento de sectores vinculados a la minería, la ingeniería y las ciencias ambientales.

El esquema de trabajo conjunto con universidades nacionales apunta a generar:

Oportunidades de experiencia profesional.

Procesos de formación técnica aplicada.

Vinculación temprana con el ámbito productivo.

Transferencia de conocimientos.

Fortalecimiento de capacidades profesionales regionales.

La empresa remarcó que continuará profundizando las alianzas estratégicas con instituciones universitarias, en línea con una visión orientada a consolidar procesos de formación sostenidos en el tiempo.